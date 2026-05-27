Ngày 27-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can liên quan đường dây vận hành hệ thống website “Bún Chả TV” về hành vi “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan”.

Theo tài liệu điều tra, tháng 2-2026, qua công tác nắm tình hình, cơ quan công an phát hiện hệ thống website “Bún Chả TV” có dấu hiệu phát sóng trái phép nhiều giải thể thao đã được mua bản quyền tại Việt Nam.

Mỗi ngày, hệ thống này có hàng trăm ngàn lượt truy cập để xem bóng đá ngoại hạng Anh, Champions League (cúp C1 châu Âu) cùng nhiều môn thể thao khác. Các trận đấu đều có bình luận tiếng Việt, giao diện được đầu tư khá chuyên nghiệp nên thu hút rất đông người xem. Không chỉ phát sóng lậu nội dung thể thao, website này còn gắn quảng cáo, điều hướng người xem sang các trang đánh bạc trực tuyến trái phép.

Cơ quan công an làm việc với đối tượng liên quan vụ án. Ảnh: CÔNG AN BẮC NINH

Để hoạt động, các đối tượng đăng ký tên miền ở nước ngoài, sử dụng nhiều lớp trung gian để che giấu địa chỉ IP, dùng tài khoản ảo quản trị website và liên lạc chủ yếu qua các ứng dụng mã hóa. Việc trả tiền cho thành viên trong nhóm cũng được thực hiện bằng tiền điện tử nhằm tránh bị phát hiện.

Kết quả xác minh cho thấy, một đối tượng trú tại Hà Nội đã đứng ra tổ chức, vận hành hệ thống website “Bún Chả TV”, xây dựng nhiều bộ phận riêng như: lập trình, vận hành website, nội dung, bình luận viên, quảng cáo, SEO, kế toán… hoạt động như một “công ty ngầm” trên không gian mạng. Đối tượng phụ trách ở mỗi nhóm tiếp tục tuyển thêm cộng tác viên, giao việc qua mạng nên hầu hết các đối tượng trong đường dây không biết nhau ngoài đời.

Toàn bộ hoạt động của đường dây như: giao việc, trao đổi, thanh toán tiền công... đều thực hiện trên mạng. Nguồn thu chính của hệ thống đến từ quảng cáo và điều hướng người xem sang các trang cá cược trực tuyến. Các đối tượng tham gia được trả công cao, riêng nhóm bình luận viên nhận 50-70 triệu đồng/người/tháng.

Khám xét nơi ở và nơi làm việc, lực lượng chức năng thu giữ 38 máy tính, 42 điện thoại di động, thiết bị thu âm, tài khoản ngân hàng cùng các phần mềm phục vụ phát sóng trái phép.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra.

