Bộ Công an khởi tố nhóm đối tượng xâm phạm bản quyền

Sáng 16-5, Bộ Công an thông tin về quá trình điều tra vụ án liên quan hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Theo đó, thực hiện công điện của Thủ tướng về tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về triển khai đồng bộ các mặt công tác, đẩy nhanh tiến độ phát hiện, đấu tranh, xử lý vi phạm và tội phạm liên quan sở hữu trí tuệ, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã xác minh, thu thập tài liệu xác định dấu hiệu phạm tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan của một số công ty, đơn vị.

Trên cơ sở đó, ngày 15-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố 5 vụ án hình sự về tội “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan”.

Cụ thể, vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ truyền thông Bihaco (Công ty BH Media), khởi tố 1 bị can là Nguyễn Hải Bình, Tổng Giám đốc Công ty BH Media. Vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Lululola Entertainment, khởi tố 1 bị can là Võ Văn Nam, Giám đốc Công ty TNHH Lululola Entertainment.

2 bị can Võ Hoàng Việt và Nguyễn Trung Trường Huy.

Vụ án xảy ra tại nhóm 1900 Group, khởi tố 2 bị can, gồm: Nguyễn Minh Đức, chủ hộ kinh doanh Đồi Mặt trời và Ngô Thanh Tùng, chủ hộ kinh doanh Thông Zeo.

Vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Mây Sài Gòn, khởi tố 2 bị can, gồm: Võ Hoàng Việt và Nguyễn Trung Trường Huy (là lãnh đạo Công ty TNHH Mây Sài Gòn).

Bị can Võ Văn Nam.

Vụ án xảy ra tại Trung tâm Giọng ca để đời, khởi tố 1 bị can là Diệp Văn Lập, chủ trung tâm.

Bị can Diệp Văn Lập.

Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã thi hành các quyết định, lệnh tố tụng liên quan đúng quy định pháp luật.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tập trung lực lượng, mở rộng điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các bị can và sai phạm của các đối tượng liên quan, đề xuất xử lý theo quy định pháp luật; đồng thời điều tra, xác minh phục vụ thu hồi triệt để tài sản.

