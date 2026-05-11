Công an TP Hải Phòng thông tin vụ 6 người sử dụng ma túy ở đặc khu Cát Hải

Chiều 11-5, Công an TP Hải Phòng phát thông cáo cho biết, trưa 10-5, Công an đặc khu Cát Hải kiểm tra tại khu vực bãi tắm Tùng Thu, thuộc thôn 2 Cát Bà, phát hiện 6 đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Các đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, gồm: Vũ Khương An (sinh năm 1995, trú tại phường Tân Sơn Hòa, TPHCM), Trần Đức Phong (sinh năm 1991, trú tại phường Ngọc Hà, TP Hà Nội), Đoàn Thị Thúy An (sinh năm 1990, trú tại đặc khu Cát Hải, TP Hải Phòng), Trần Minh Trang (sinh năm 1996, trú tại phường Hồng Hà, TP Hà Nội), Lê Ánh Nhật (tức ca sĩ Miu Lê, sinh năm 1991, trú tại phường Nhiêu Lộc, TPHCM) và Vũ Tài Nam (sinh năm 2002, trú tại phường Đồng Nguyên, tỉnh Bắc Ninh).

Qua kiểm tra, các đối tượng đều dương tính với chất ma túy. Hiện, Giám đốc Công an TP Hải Phòng chỉ đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp Công an đặc khu Cát Hải điều tra, xử lý theo quy định.

Trước đó, trên một số diễn đàn mạng xã hội lan truyền hình ảnh ca sĩ Miu Lê có liên quan tới vụ việc trên.

