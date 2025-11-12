Khởi tố, bắt tạm giam nam sinh lớp 11 đánh học sinh lớp 9 tử vong

Do mâu thuẫn, L.V.Ph. đã dùng gậy gỗ đánh nam sinh lớp 9 dẫn đến chấn thương sọ não. Sau thời gian được gia đình đưa đi bệnh viện ở Hà Tĩnh và Hà Nội cấp cứu, điều trị nhưng do bị thương nặng, nạn nhân đã tử vong.

Cơ quan chức năng tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với L.V.Ph.

Ngày 12-11, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 1 - Hà Tĩnh đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với L.V.Ph. (sinh năm 2007, trú thôn Quang Trung 1, xã Cẩm Lạc, tỉnh Hà Tĩnh, học sinh lớp 11, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên C.X.) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích” theo khoản 4 Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Theo thông tin ban đầu, trước đó, vào khoảng 11 giờ 25 phút ngày 24-9, tại bờ kè thuộc thôn Yên Lạc, xã Cẩm Lạc, giữa Ng.K.M. (sinh năm 2011, trú xã Cẩm Lạc, học sinh lớp 9, Trường THCS M.L.) và L.V.Ph. xảy ra mâu thuẫn. Quá trình này, Ph. đã dùng gậy gỗ đánh em M. gây thương tích nặng.

Thời điểm gia đình, địa phương, hàng xóm và nhà trường tổ chức mai táng em Ng.K.M.

Ngay sau đó, em M. được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh rồi chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương ở Hà Nội. Tuy nhiên, đến ngày 30-10, do bị thương quá nặng, em M. đã tử vong.

Kết quả giám định của cơ quan chức năng cho thấy nguyên nhân em M. tử vong là chấn thương sọ não.

Vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật.

Tin liên quan Điều tra vụ việc một nam sinh lớp 9 bị đánh tử vong ở Hà Tĩnh

DƯƠNG QUANG