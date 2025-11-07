Điều tra vụ việc một nam sinh lớp 9 bị đánh tử vong ở Hà Tĩnh

Ngày 7-11, thông tin từ UBND xã Cẩm Lạc (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, do bị thương quá nặng, em N.K.M (trú thôn 3, xã Cẩm Lạc, học lớp 9B, Trường THCS Minh Lạc) vừa qua đời. Hiện gia đình đã tổ chức lễ mai táng cho em N.K.M theo phong tục địa phương.

Gia đình, địa phương, hàng xóm và nhà trường tổ chức mai táng cho em N.K.M

Thông tin ban đầu, trước đó, vào khoảng 11 giờ 25 phút ngày 24-9, thời điểm học sinh Trường THCS Minh Lạc đã tan học, học sinh đã ra về hết. Em N.K.M cùng hai học sinh là T.Q.H (học lớp 9D, trú thôn Quang Trung 1, xã Cẩm Lạc) và V.Q.A (học lớp 9B, trú thôn Hà Văn, xã Cẩm Lạc) có xảy ra đánh nhau với em L.V.P (sinh năm 2007, trú thôn Quang Trung 1, xã Cẩm Lạc, học sinh tại một trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên ở Hà Tĩnh), do có mâu thuẫn từ trước.

Hậu quả, em N.K.M bị em L.V.P đánh gây chấn thương ở vùng đầu, phải đi mổ cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, vào lúc 14 giờ 30 phút cùng ngày.

Từ ngày 24-9 đến ngày 8-10, em N.K.M được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh. Từ ngày 9-10 đến ngày 30-10, được chuyển điều trị tại bệnh viện ở Hà Nội. Tuy nhiên, do bị thương quá nặng, em N.K.M đã mất ở bệnh viện và gia đình đưa em về nhà để mai táng theo phong tục địa phương tại thôn 3, xã Cẩm Lạc.

Ngay sau khi biết sự việc xảy ra, nhà trường đã báo cáo với chính quyền địa phương và cơ quan chức năng để điều tra làm rõ. Chính quyền địa phương và nhà trường đã đến động viên, thăm hỏi, hỗ trợ gia đình nạn nhân một phần kinh phí.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

DƯƠNG QUANG