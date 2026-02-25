Đắk Lắk: Tạm giữ đối tượng giao cấu với trẻ em

Ngày 25-2, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đang tạm giữ hình sự đối với Võ Văn Thành (sinh năm 2001, ngụ xã Cư M’ta, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra hành vi giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi.

Đối tượng Thành tại cơ quan công an

Theo thông tin ban đầu, ngày 21-2, Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp nhận tin tố giác của người dân về việc đối tượng Thành đã thực hiện hành vi quan hệ tình dục với cháu A. (tên nhân vật đã được thay đổi, sinh ngày 16-10-2010, ngụ tỉnh Đắk Lắk).

Quá trình xác minh, công an xác định, Thành và cháu A. có quan hệ tình cảm. Từ tháng 12-2025 đến tháng 2-2026, Thành đã 3 lần thực hiện hành vi quan hệ tình dục với cháu A. tại một nhà nghỉ trên địa bàn xã M’Đrắk (tỉnh Đắk Lắk). Thời điểm Thành thực hiện hành vi, cháu A. chưa đủ 16 tuổi.

Tại cơ quan công an, Thành đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

MAI CƯỜNG