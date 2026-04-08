Giới thiệu gần 70 công nghệ, thiết bị và giải pháp y tế 2026

Ngày 8-4, tại Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TPHCM (SIHUB), Sở KH-CN, Sở Y tế và Hội Y tế Công cộng TPHCM khai mạc triển lãm "Chăm sóc sức khỏe thông minh 2026 - Ngày kết nối khởi nghiệp" (Smart healthcare 2026 - Startup connection day).

Nhiều thiết bị y tế hiện đại được giới thiệu tại triển lãm.

Sự kiện nhằm hưởng ứng “Ngày sức khỏe toàn dân” với hơn 50 gian hàng triển lãm, giới thiệu gần 70 công nghệ, thiết bị và giải pháp y tế - công nghệ từ các doanh nghiệp và startup trong nước.

“Ngành y tế đang chuyển dịch sang trọng tâm lấy phòng ngừa và quản lý sức khỏe liên tục. Trong tiến trình này, KH-CN và đổi mới sáng tạo đã trở thành yếu tố then chốt, giúp người dân dễ dàng tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng”, bà Nguyễn Thị Kim Huệ, Phó Giám đốc Sở KH-CN cho biết.

Người dân dùng thử thiết bị y tế tại triển lãm.

Các không gian trưng bày tại triễn lãm còn giới thiệu nhiều giải pháp công nghệ y tế, hướng đến nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, giải pháp quản lý y tế và chuyển đổi số bệnh viện, các phần mềm quản lý phòng khám, bệnh án điện tử; hệ thống xét nghiệm…

Bên cạnh triển lãm còn có các hội thảo tập trung vào chăm sóc sức khỏe toàn dân, nhấn mạnh y tế dự phòng và vai trò chính quyền cơ sở, hội thảo về đổi mới sáng tạo với các giải pháp hồ sơ sức khỏe cá nhân, hội thảo công nghệ tầm soát bệnh…

“Nhiệm vụ trọng tâm của chúng tôi là kết nối, hỗ trợ và tạo điều kiện để các giải pháp công nghệ được hoàn thiện và ứng dụng hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng sống cho người dân thành phố”, bà Nguyễn Thị Kim Huệ chia sẻ.

BÁ TÂN