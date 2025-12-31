Cà Mau: Khởi tố vụ án vi phạm đấu thầu thiết bị y tế liên quan Công ty AIC

Ngày 31-12, Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Cà Mau đã quyết định khởi tố vụ án liên quan 2 gói thầu mua sắm hệ thống chụp mạch xóa nền DSA tại Bệnh viện Đa khoa Cà Mau và thiết bị y tế tại Bệnh viện Đa khoa Đầm Dơi.

Bệnh viện Đa khoa Cà Mau

Trước đó, tháng 11-2023, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Cà Mau chuyển hồ sơ sang Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Cà Mau vụ việc "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" trong thực hiện gói thầu mua sắm hệ thống chụp mạch xóa nền DSA tại Bệnh viện Đa khoa Cà Mau và gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế tại Bệnh viện Đa khoa Đầm Dơi. Hai gói thầu thiết bị y tế này do Công ty CP Tiến bộ Quốc tế (AIC) cung cấp.

Theo hồ sơ, ngày 12-8-2016, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau phê duyệt dự toán dự án mua sắm gần 38 tỷ đồng, nguồn vốn thực hiện dự án từ ngân sách Nhà nước và nguồn thu từ viện phí, dịch vụ y tế, thời gian thực hiện từ năm 2016 - 2018.

Sau đó, Công ty AIC trúng thầu gói thầu mua sắm hệ thống chụp mạch xóa nền DSA có tổng giá trị hơn 35 tỷ đồng. Kiểm tra hồ sơ gói thầu, cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau phát hiện tờ khai nhập khẩu của các thiết bị thuộc hệ thống chụp mạch xóa nền DSA do Công ty AIC cung cấp kèm theo không đầy đủ, hoặc bị tẩy xóa phần giá trị của thiết bị. Dù vậy, khi nghiệm thu gói thầu, chủ đầu tư là Bệnh viện Đa khoa Cà Mau thiếu kiểm tra để có biện pháp khắc phục.

Qua thu thập thông tin từ hải quan, xác định hệ thống chụp mạch xóa nền DSA và các thiết bị hỗ trợ kèm theo có tổng giá trị khoảng 14 tỷ đồng đồng, mức giá hệ thống chụp mạch xóa nền DSA mà Công ty AIC trúng thầu tại Bệnh viện Đa khoa Cà Mau cao hơn mức giá cơ quan chức năng đi thu thập khoảng 20 tỷ đồng.

TẤN THÁI