Khởi tố đối tượng dùng súng bắn chết mẹ vợ và tài xế taxi ở Quảng Trị

Ngày 27-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Đạo (sinh năm 1991) về các hành vi: “Giết người”, “Cướp tài sản” và “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Vụ việc bắt đầu từ mâu thuẫn gia đình. Chiều 26-3, Đạo thuê xe ô tô mang BKS 43H-099.xx từ Đà Nẵng về xã Kim Điền (Quảng Trị). Tại đây, Đạo đã dùng súng tự chế bắn chết tài xế B.T.S rồi giấu xác tại một vườn keo tràm thuộc xã Kim Phú.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị có mặt trực tiếp tại hiện trường để chỉ đạo điều tra, xử lý vụ án theo quy định pháp luật

​Đạo lái xe đến nhà cha mẹ vợ và nổ súng, khiến mẹ vợ là bà Đ.T.T tử vong tại chỗ và cha vợ là ông N.V.H bị thương nặng.

Súng tự chế được đối tượng sử dụng khi gây án

Sau khi gây án, Đạo mang theo súng cố thủ trong xe gần nhà cha mẹ đẻ, yêu cầu gặp vợ con và có ý định tự sát.

Nguyễn Ngọc Đạo tại cơ quan công an

​Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo điều tra, xử lý vụ án theo quy định pháp luật. Bằng các biện pháp nghiệp vụ kết hợp vận động, thuyết phục của lực lượng chức năng, đến 4 giờ ngày 27-3, đối tượng tự nguyện giao nộp vũ khí.

MINH PHONG