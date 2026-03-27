Khởi tố đối tượng dùng súng bắn chết mẹ vợ và tài xế taxi ở Quảng Trị

Vụ việc bắt đầu từ mâu thuẫn gia đình. Chiều 26-3, Đạo thuê xe ô tô mang BKS 43H-099.xx từ Đà Nẵng về xã Kim Điền (Quảng Trị). Tại đây, Đạo đã dùng súng tự chế bắn chết tài xế B.T.S rồi giấu xác tại một vườn keo tràm thuộc xã Kim Phú.
Đạo lái xe đến nhà cha mẹ vợ và nổ súng, khiến mẹ vợ là bà Đ.T.T tử vong tại chỗ và cha vợ là ông N.V.H bị thương nặng.
Sau khi gây án, Đạo mang theo súng cố thủ trong xe gần nhà cha mẹ đẻ, yêu cầu gặp vợ con và có ý định tự sát.
Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo điều tra, xử lý vụ án theo quy định pháp luật. Bằng các biện pháp nghiệp vụ kết hợp vận động, thuyết phục của lực lượng chức năng, đến 4 giờ ngày 27-3, đối tượng tự nguyện giao nộp vũ khí.