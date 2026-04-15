Khởi tố đối tượng sản xuất, buôn bán thuốc chữa bệnh

Ngày 15-4, Công an tỉnh Nghệ An thông tin, Phòng Cảnh sát Kinh tế vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Duy Sơn (sinh năm 1987, trú phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An) về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Nghệ An đọc lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Duy Sơn. Ảnh: CÔNG AN NGHỆ AN

Trước đó, qua nắm tình hình, Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an tỉnh Nghệ An phối hợp Công an xã Đức Châu phát hiện một số đối tượng có biểu hiện nghi vấn liên quan sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh. Trong đó, nổi lên Nguyễn Duy Sơn với dấu hiệu sản xuất, mua bán thuốc điều trị hen suyễn không rõ nguồn gốc.

Nguyễn Duy Sơn cùng số tang vật tại cơ quan công an. Ảnh: CÔNG AN NGHỆ AN

Đáng chú ý, để quảng bá sản phẩm, Sơn thường mang theo bình xịt sơn, di chuyển dọc tuyến quốc lộ 1A qua nhiều tỉnh, thành để phun dòng chữ “100% khỏi hen suyễn” kèm số điện thoại lên vị trí dễ quan sát như: tường nhà, biển quảng cáo, biển báo giao thông…

Đồng thời, đối tượng còn sử dụng mạng xã hội đăng tải nội dung quảng cáo sai sự thật như: “Khỏi hẳn hen suyễn sau 30 ngày 100%”, “Thuốc nam gia truyền Ông Cố truyền lại”, “Hoàn toàn từ thảo dược tự nhiên, khỏi hẳn hen 100% mà không tác dụng phụ cho mọi người”... nhằm tạo niềm tin với người tiêu dùng.

Tang vật tại cơ quan công an. Ảnh: CÔNG AN NGHỆ AN

Nhận thấy dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng, với sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, Phòng Cảnh sát Kinh tế đề xuất lập chuyên án để đấu tranh, làm rõ.

Sau quá trình thu thập tài liệu, chứng cứ, Phòng Cảnh sát Kinh tế và Công an xã Đức Châu đồng chủ trì, phối hợp Công an phường Trường Vinh khám xét chỗ ở, nơi làm việc của Nguyễn Duy Sơn.

Quá trình khám xét, phát hiện tại phòng ngủ của đối tượng có cất giấu gần 200 lọ thuốc có tên “Thuốc hen suyễn, thuốc nam gia truyền điều trị hen suyễn, không chất bảo quản - không tác dụng phụ - hoàn toàn từ thảo dược” cùng nhiều đồ vật, tài liệu liên quan khác.

Theo kết luận giám định của Viện Khoa học Hình sự (Bộ Công an), trong thành phần thuốc tìm thấy, thành phần thuốc tân dược: dexamethasone, chlorpheniramine thuộc danh mục chất cấm sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe theo quy định của Bộ Y tế.

Tủ điện bị xịt quảng cáo khỏi hen suyễn 100%

Bước đầu điều tra cho thấy, Sơn và gia đình không có chuyên môn, không được đào tạo về sản xuất thuốc nam, thuốc gia truyền. Số sản phẩm trên được đối tượng mua trôi nổi trên mạng xã hội, sau đó tự dán nhãn mác, quảng cáo sai sự thật để bán kiếm lời. Từ năm 2025 đến khi bị bắt, Sơn tiêu thụ gần 1.000 lọ thuốc giả, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Hiện, Phòng Cảnh sát Kinh tế tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

DƯƠNG QUANG