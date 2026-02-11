Triệt phá đường dây sản xuất thuốc đông y giả quy mô lớn

Trong quá trình nắm tình hình địa bàn, trinh sát Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện nhiều sản phẩm thuốc đông y được quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội với công dụng “ăn ngon, ngủ ngon, tăng cân nhanh”.
Quá trình điều tra cho thấy, trên địa bàn tồn tại nhiều cơ sở tổ chức sản xuất, buôn bán thuốc đông y giả, hoạt động độc lập, song có phương thức, thủ đoạn tương đồng.
Cơ sở đầu tiên được làm rõ do Đoàn Thị Lam (sinh năm 1972, trú thôn Yên Mỹ, xã Đức Minh, tỉnh Hà Tĩnh) tổ chức, cấu kết với Trần Văn Hợp (sinh năm 1997, trú thôn 4, xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh).
Từ đầu năm 2023 đến nay, Lam và Hợp mua sắm công cụ, nguyên liệu để sản xuất “Thuốc tăng cân đông y Tiến Hạnh” tại nhà riêng. Các đối tượng sử dụng bột bắp, bột nếp, bột thuốc bắc không rõ nguồn gốc làm nền, sau đó trộn thêm thuốc tân dược rồi vo viên, đóng gói thành phẩm.
Để tạo tác dụng “ăn ngon, ngủ sâu, tăng cân nhanh”, Lam và Hợp liên hệ Nguyễn Thị Kim Anh (sinh năm 1997, trú phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An) mua số lượng lớn thuốc tân dược gồm Alphamethason-DHT (chứa hoạt chất Dexamethason), Panactol và Cinarizin. Đồng thời, các đối tượng thuê nhiều nhân công tại địa phương trực tiếp tham gia sản xuất thuốc giả.
Sản phẩm sau khi hoàn thiện được dán nhãn “Nhà thuốc đông y cổ truyền Tiến Hạnh”, kèm theo thông tin về thành phần, công dụng không đúng sự thật, rồi quảng cáo và bán ra thị trường thông qua các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok, Zalo.
Quá trình mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế tiếp tục phát hiện một cơ sở khác do Nguyễn Cao Cường (sinh năm 1984, trú thôn Yên Phú, xã Đức Minh, tỉnh Hà Tĩnh) sản xuất, buôn bán thuốc đông y cổ truyền giả tại nhà riêng.
Cơ sở này hoạt động độc lập nhưng sử dụng phương thức, thủ đoạn tương tự, tự thu mua nguyên liệu không rõ nguồn gốc, trộn thuốc tân dược để sản xuất thuốc giả, sau đó đưa ra thị trường tiêu thụ.
Sau khi đã thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, Ban chuyên án triển khai các tổ công tác đồng loạt kiểm tra hai cơ sở, khám xét 6 địa điểm tại các địa bàn thuộc tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Nghệ An.
Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ hơn 1 tấn thuốc dạng viên hoàn, hàng trăm ngàn viên thuốc tân dược cùng hơn 1 tấn nguyên vật liệu phục vụ sản xuất gồm: mật mía, bột ngô, bột nếp, bột thuốc bắc không rõ nguồn gốc xuất xứ; hàng chục ngàn hộp nhựa dùng để đóng gói sản phẩm, cùng nhiều máy móc, công cụ, thiết bị phục vụ việc trộn, vo viên, sấy, đóng gói thuốc giả.
Toàn bộ tang vật được trưng cầu giám định tại Viện Khoa học hình sự – Bộ Công an. Kết quả giám định xác định các mẫu thuốc không chứa thành phần thảo dược như ghi trên nhãn, đồng thời phát hiện các chất không được phép sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe theo quy định của Bộ Y tế.
Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Bước đầu, cơ quan công an xác định đây là đường dây sản xuất, buôn bán thuốc đông y cổ truyền giả có quy mô lớn, hoạt động trong thời gian dài, gây nguy hiểm nghiêm trọng cho xã hội và đe dọa trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng.
Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.