Bắt hơn 35.300 đối tượng trong các vụ án ma túy từ đầu năm đến nay

Từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy toàn quốc đã đấu tranh hơn 17.600 vụ, bắt giữ hơn 35.300 đối tượng, thu giữ gần 100kg heroin, 30kg cocaine, 407kg cần sa, 953kg, gần 900.000 viên ma túy tổng hợp, hơn 1,1 tấn ketamine, 50 tấn caffeine và 116kg các loại ma túy khác.

Chiều 7-9, tại Hà Nội, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) phối hợp Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng), Cục Nghiệp vụ và Pháp luật (Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển) và Chi cục Điều tra chống buôn lậu (Cục Hải quan) tổ chức hội nghị trao đổi thông tin giữa các cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy cấp Trung ương quý 2-2026.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong quý 2-2026, tội phạm về ma túy tiếp tục diễn biến phức tạp trên các tuyến biên giới, đường biển, hàng không, chuyển phát nhanh và tại địa bàn nội địa. Các đường dây có xu hướng hoạt động xuyên quốc gia, liên tuyến, liên tỉnh; phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, triệt để lợi dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội và hình thức giao dịch, vận chuyển “phi tiếp xúc” để che giấu hoạt động phạm tội.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) và Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) ký quy chế phối hợp về phòng, chống ma túy. Ảnh: HÀ HUY

Đáng chú ý, đến nay cả nước có gần 300.000 người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy và người bị quản lý sau cai. Vi phạm pháp luật về ma túy trong một bộ phận công nhân, người lao động, chủ thầu, cai thầu có chiều hướng gia tăng. Một số nghệ sĩ, người có ảnh hưởng trong ngành giải trí và cả cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật về ma túy, gây bức xúc trong dư luận.

Từ đầu năm đến nay, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã đấu tranh hơn 17.600 vụ, bắt giữ hơn 35.300 đối tượng; thu giữ gần 100kg heroin, 30kg cocaine, 407kg cần sa, 953kg và gần 900.000 viên ma túy tổng hợp, hơn 1,1 tấn ketamine, 50 tấn caffeine và 116kg các loại ma túy khác.

Nổi bật, các lực lượng phối hợp đấu tranh, bắt giữ một đường dây vận chuyển trái phép ma túy trên biển, thu giữ hơn 1,1 tấn ma túy tổng hợp. Đây là vụ án phối hợp đấu tranh trên biển có lượng ma túy thu giữ lớn nhất từ trước đến nay, được lãnh đạo Chính phủ, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng biểu dương, ghi nhận.

Thời gian tới, các lực lượng chuyên trách xác định phòng, chống ma túy là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, cần sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của các lực lượng và cả hệ thống chính trị. Tại hội nghị, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm đã ký quy chế phối hợp về phòng, chống ma túy trong thời gian tới.

ĐỖ TRUNG - HÀ HUY