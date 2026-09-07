Công an TPHCM tìm bị hại trong vụ lừa đảo mua bán xe ô tô

Ngày 7-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” do Nguyễn Ngọc Đức (sinh năm 1986) thực hiện tại một số công ty kinh doanh ô tô và xuất nhập khẩu.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, Nguyễn Ngọc Đức đăng ký thường trú tại xã Gia Kiệm, tỉnh Đồng Nai; hiện ở tại Khu dân cư và Công viên Phước Thiện (Vinhomes Grand Park), số 512 Nguyễn Xiển, khu phố 54, phường Long Bình, TPHCM.

Vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty Cổ phần TM SX ô tô Nam Phát (số 80 quốc lộ 1A, phường Hiệp Bình, TPHCM) và Công ty TNHH TM DV xuất nhập khẩu Nam An Phát (số 17/8B, ấp Hưng Lân, xã Bà Điểm, TPHCM). Ông Nguyễn Ngọc Đức là người đại diện pháp luật của Công ty Nam Phát.

Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Ngọc Đức sử dụng tư cách cá nhân và các pháp nhân như Công ty Nam Phát, Nam An Phát cùng một số công ty khác nghi có liên quan như Trung Tín, Lâm Nguyễn… nhận tiền đặt cọc mua bán ô tô của nhiều người rồi chiếm đoạt.

Để phục vụ công tác mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM thông báo truy tìm bị hại. Các cá nhân, pháp nhân đã nộp hoặc chuyển tiền mua xe của Nguyễn Ngọc Đức hoặc các công ty liên quan đến Đức nhanh chóng trình báo và cung cấp tài liệu liên quan.

Người bị hại có thể đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM, Đội 2, Phòng PC03 (số 14-16 Đoàn Như Hài, phường Xóm Chiếu, TPHCM) trình báo. Người bị hại cũng có thể gửi đơn tố giác kèm tài liệu liên quan qua đường bưu điện. Mọi thông tin chi tiết liên hệ Đại úy Ngô Văn Hiệp, Điều tra viên thụ lý vụ án, số điện thoại 0868.177879.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết, sau 30 ngày, hết thời hạn thông báo, vụ án sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật.

NGUYỄN TÂN