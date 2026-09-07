Khởi tố 6 bị can trong đường dây làm giả hồ sơ bán "xe ngân"

Công an TPHCM vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 6 bị can trong đường dây thuê người đứng tên vay mua ô tô trả góp, làm giả hồ sơ để được ngân hàng giải ngân rồi đưa xe đi bán dưới dạng “xe ngân”.

Ngày 7-9, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TPHCM cho biết đã khám phá chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn lợi dụng chính sách cho vay mua ô tô trả góp.

Theo điều tra ban đầu, từ cuối năm 2025, nhóm do Lê Hiền Anh (sinh năm 1998, thường trú tỉnh Khánh Hòa) cầm đầu tìm người có nhu cầu mua “xe ngân” trên mạng xã hội. Sau khi thỏa thuận loại xe và giá bán, người mua chuyển trước khoảng 30% giá trị xe cùng các khoản phí liên quan.

Công an đã khởi tố nhóm Hải, Trân, Khánh, Anh, Nam, Sang (từ trái qua). Ảnh: CA

Có người mua, nhóm tiếp tục tìm người đứng tên vay mua ô tô, hứa trả 80-100 triệu đồng. Để hợp thức hóa hồ sơ, các đối tượng dựng thông tin giả về nghề nghiệp, nơi làm việc, thu nhập; chuẩn bị hợp đồng lao động, sao kê tài khoản và thuê địa điểm kinh doanh để phục vụ thẩm định.

Nhóm còn xây dựng sẵn nội dung, hướng dẫn người đứng tên trả lời nhân viên ngân hàng nhằm tạo hồ sơ của một khách hàng có thu nhập và khả năng trả nợ.

Sau khi ngân hàng giải ngân và giao xe, người đứng tên hồ sơ không quản lý, sử dụng phương tiện mà giao lại cho nhóm. Xe sau đó được bán cho người mua đã thỏa thuận trước.

Nhóm này còn chủ động trả gốc, lãi trong 3 tháng đầu để kéo dài thời gian trước khi khoản vay phát sinh dấu hiệu bất thường.

Cơ quan điều tra xác định Lê Hiền Anh giữ vai trò điều hành, liên hệ người mua, nhận tiền và phân chia cho các thành viên. Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Trần Bảo Trân, Nguyễn Hoàng Nam tham gia tìm người đứng tên, chuẩn bị hồ sơ và hướng dẫn đối phó khâu thẩm định.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố, bắt tạm giam Lê Hiền Anh, Nguyễn Trần Bảo Trân, Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Hoàng Nam, Đào Thanh Sang và Lê Quốc Khánh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Công an TPHCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ dòng tiền, số phương tiện liên quan và các cá nhân, nhóm có phương thức hoạt động tương tự.

Công an TPHCM khuyến cáo người dân không đứng tên vay vốn, mua xe thuê cho người khác dưới mọi hình thức; đồng thời cảnh báo người mua cần thận trọng với các loại "xe ngân", xe không có giấy tờ chính chủ bán giá rẻ bất thường. Các tổ chức tín dụng cần tăng cường kiểm tra, xác minh thực tế hồ sơ vay vốn để tránh bị lợi dụng.

NGUYỄN TÂN