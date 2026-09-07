Cho nhóm lừa đảo thuê tài khoản ngân hàng, lãnh 4 năm tù

Ngày 7-9, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm đối với Bùi Trung Trường (33 tuổi, quê TP Hải Phòng) vì cho thuê tài khoản ngân hàng để nhận tiền hộ nhóm lừa đảo mạo danh công an.

Tại tòa, Bùi Trung Trường khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Trường khai, do nợ nần nên đã lên mạng xã hội Telegram tìm việc và móc nối với chủ tài khoản tên “A Chương”.

Hai bên thoả thuận, khoảng tháng 6-2025, Trường đến các ngân hàng mở khoảng 30 tài khoản ngân hàng. Sau đó, Trường mang 8 tài khoản sang Campuchia cho các đối tượng nước ngoài thuê với giá 10 triệu đồng/tài khoản, đồng thời nhận 12 triệu đồng tiền công mỗi tháng.

Các đối tượng người nước ngoài sử dụng tài khoản mang tên Trường để nhận tiền lừa đảo. Tại đây, Trường trực tiếp xác thực sinh trắc học (khuôn mặt) trên ứng dụng ngân hàng để chuyển dòng tiền sang các tài khoản khác. Qua việc cho thuê tài khoản, Trường thu lợi bất chính 92 triệu đồng.

Mang tài khoản ngân hàng sang Campuchia cho thuê, bị cáo Bùi Trung Trường lãnh 4 năm tù

Hồ sơ vụ án xác định, nhóm tội phạm tại Campuchia sử dụng các tài khoản này để lừa đảo nạn nhân tại Việt Nam bằng thủ đoạn mạo danh cán bộ công an.

Cụ thể, vào ngày 24-6-2025, anh Trương Quang D. nhận được cuộc gọi từ một đối tượng xưng là shipper đề nghị kết bạn Zalo để xác nhận đơn hàng.

Sau khi anh D. đồng ý, đối tượng này gọi video call, tự xưng là cán bộ Bộ Công an đang điều tra vụ án có liên quan đến anh, đe dọa và yêu cầu anh phải chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng mang tên Bùi Trung Trường để "chứng minh không liên quan". Tin tưởng, anh Dũng đã chuyển hơn 51 triệu đồng.

Bằng thủ đoạn tương tự, nhóm này tiếp tục chiếm đoạt của anh Nguyễn Nhật H. 88,4 triệu đồng. Cả hai bị hại yêu cầu Trường bồi thường toàn bộ thiệt hại nhưng bị cáo chưa khắc phục hậu quả.

HĐXX tuyên phạt Bùi Trung Trường 4 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"

Ý LINH