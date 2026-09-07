Triệt phá nhóm lừa đảo bán “vé cào trúng thưởng” xuyên quốc gia

Chiều 7-9, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin về quá trình triệt phá ổ nhóm lừa đảo quy mô lớn, xuyên quốc gia với chiêu thức bán “vé cào trúng thưởng”.

Theo đó, lực lượng công an phát hiện Fanpage Facebook có tên "Vé Số Đại Lộc 999" và "Vé Số Kiến Thiết 86" thường xuyên livestream bán "vé cào trúng thưởng" có dấu hiệu lừa đảo.

Nhóm đối tượng sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội và tài khoản ngân hàng "rác", dàn dựng các tình huống trúng thưởng, tạo giao dịch chuyển khoản giả để đánh lừa người chơi.

Khi nạn nhân chuyển tiền mua các gói vé cào hoặc nộp thêm tiền để nhận thưởng, các đối tượng chiếm đoạt rồi luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng và ví điện tử nhằm che giấu nguồn gốc.

Bước đầu xác định đường dây đã lừa đảo hàng trăm bị hại trên cả nước, chiếm đoạt nhiều tỷ đồng.

Các đối tượng trong chuyên án. Ảnh: CÔNG AN TỈNH PHÚ THỌ

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, nhóm do Đặng Ngọc Thạch (34 tuổi, trú xã Lục Yên, tỉnh Lào Cai) và Trương Việt Nguyễn (22, trú xã Mường Lai, tỉnh Lào Cai) cầm đầu. Theo sự phân công, mỗi đối tượng trực tiếp quản lý, điều hành một nhóm hoạt động riêng, sau đó phối hợp với nhau tổ chức đường dây lừa đảo trên không gian mạng.

Nhằm đối phó lực lượng chức năng Việt Nam, các đối tượng đã sang tỉnh Khammuane (Lào) thuê địa điểm, thiết lập hệ thống thiết bị, tổ chức hoạt động lừa đảo và điều hành các Fanpage, Facebook giả mạo để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Tham gia đường dây còn có Hoàng Văn Nha (22 tuổi, trú xã Lục Yên, tỉnh Lào Cai) và Hoàng Tuấn Vũ (22 tuổi), Hoàng Quốc Cường (25 tuổi) và Hoàng Thị Bích Ngọc (25 tuổi), cùng trú xã Mường Lai, tỉnh Lào Cai.

Một số tang vật vụ án. Ảnh: CÔNG AN TỈNH PHÚ THỌ

Chuyên án do Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo cùng các ngân hàng thương mại để xác minh thông tin, truy vết dòng tiền và thu thập chứng cứ phục vụ điều tra.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Ngọc Thạch, Hoàng Văn Nha, Hoàng Tuấn Vũ, Hoàng Quốc Cường, Hoàng Thị Bích Ngọc và Trương Việt Nguyễn cùng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Ban chuyên án đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng liên quan, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt để xử lý nghiêm theo quy định.

ĐỖ TRUNG