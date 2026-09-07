Pháp luật

Bộ Công an triệt phá đường dây ma túy, bắt giữ 740 đối tượng

SGGPO

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát hiện Nguyễn Hoàng Giang (29 tuổi, trú tại phường Hà Đông, Hà Nội), tham gia đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn, hoạt động xuyên quốc gia, đưa ma túy từ Lào và châu Âu về Việt Nam tiêu thụ.

Chiều 7-9, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an) thông tin về chuyên án trên. Đây là đường dây có tổ chức, phương thức hoạt động tinh vi. Các đối tượng sử dụng mạng xã hội mã hóa, thường xuyên thay đổi phương thức liên lạc; chia nhỏ việc giao nhận qua nhiều khâu, nhiều địa bàn; sử dụng cả người vận chuyển trung gian, giao hàng không trực tiếp, cất giấu ma túy tại các địa điểm bí mật. Tiền mua bán ma túy cũng được chuyển qua nhiều lớp trung gian để che giấu dòng tiền.

khởi tố hơn 200 đối tượng trong đường dây ma túy
Một số đối tượng trong vụ án. Ảnh: C04 CUNG CẤP

Nhận định đây là đường dây ma túy đặc biệt nghiêm trọng, liên quan tới nhiều địa phương, từ cuối tháng 3-2026, C04 chủ trì và phối hợp Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; Cục Kỹ thuật nghiệp vụ; công an các địa phương: Hà Nội, Hưng Yên, Hải Phòng, Bắc Ninh, Phú Thọ, Nghệ An, Thanh Hóa, Điện Biên; Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển; Chi Cục điều tra chống buôn lậu (Cục Hải quan) triển khai lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh triệt phá.

Kết quả đấu tranh, ban chuyên án xác định đường dây hoạt động với hàng trăm đối tượng liên quan theo 4 lớp, gồm: nhóm đối tượng đại lý phân phối ma túy; nhóm vận chuyển ma túy từ biên giới vào nội địa; nhóm đối tượng vận chuyển trong nội địa và nhóm đối tượng tiêu thụ ma túy có liên quan đến 9 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh, Phú Thọ, Điện Biên, Thanh Hóa, Nghệ An, Đắk Lắk.

Cuối tháng 5-2026, C04 chủ trì, phối hợp với các đơn vị bắt quả tang 3 đối tượng trong chuyên án tại tỉnh Hưng Yên, thu giữ 71kg ma túy tổng hợp các loại. Sau đó, ban chuyên án chỉ đạo công an 9 địa phương đồng loạt khống chế, bắt giữ, khám xét 264 đối tượng khác trong đường dây, thu giữ 20,1kg ma túy tổng hợp các loại, 5 xe ô tô và 741 triệu đồng.

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Một số tang vật vụ án. Ảnh: C04 CUNG CẤP

Đến nay, cơ quan chức năng đã bắt giữ 740 đối tượng; thu giữ hơn 103kg ma túy tổng hợp, 5,75ml etomidate, 741 triệu đồng và 9 ô tô cùng nhiều đồ vật, tài sản khác.

Hiện C04 và cơ quan cảnh sát điều tra công an các địa phương đã khởi tố 212 vụ án với 540 bị can theo 8 nhóm tội danh khác nhau. Quá trình điều tra xác định các đối tượng đã giao dịch mua bán ma túy với tổng số tiền lên đến khoảng trên 150 tỷ đồng.

Quá trình mở rộng chuyên án, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều đối tượng nguy hiểm, như Cao Ngọc Sáng (36 tuổi, ở tỉnh Thanh Hóa) là đối tượng cầm đầu một nhóm “giang hồ mạng” cùng các đối tượng liên quan đến hành vi tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và không tố giác tội phạm.

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ĐỖ TRUNG

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C04 Cao Ngọc Sáng Cục Kỹ thuật nghiệp vụ Chuyên án The Transporter Đường dây Ma túy tổng hợp Trung gian Cục Hải quan Ma túy

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