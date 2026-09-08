Công an Đồng Nai bắt nhóm thanh niên chém người cướp tài sản

Ngày 8-9, Công an phường Dầu Giây, TP Đồng Nai cho biết vừa làm rõ vụ nhóm thanh niên dùng dao tấn công, chém người và cướp tài sản xảy ra tại khu phố Hưng Lộc.

Công an đã bắt giữ được 3 đối tượng liên quan đến vụ chém người, cướp tài sản tại phường Dầu Giây, TP Đồng Nai. Ảnh: CA TPĐN

Theo điều tra ban đầu, khoảng 19 giờ ngày 18-8, H.V. Đàng (sinh năm 2008) rủ T.H. Dững (sinh năm 2005), P.H. Phúc (sinh năm 2010) và một người tên Khoa đi tìm một thanh niên tên Thành để giải quyết mâu thuẫn. Khi đi, Khoa mang theo một con dao tự chế dài khoảng 60cm.

Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, trên đường trở về, nhóm này gặp anh C.H.S.H. (sinh năm 2010) đang điều khiển xe mô tô lưu thông cùng chiều. Nhóm người này đuổi theo, ép xe và dùng dao tấn công, đánh, chém nhiều lần vào người anh H. rồi lấy 1 điện thoại iPhone 14 Plus và rời khỏi hiện trường.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: CA TPĐN

Khoảng 11 giờ ngày 19-8, Đàng và Dững mang điện thoại đến một cửa hàng trên địa bàn xã Hưng Thịnh bán được 500.000 đồng.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Dầu Giây tổ chức truy xét và xác định 4 người liên quan. Ngay trong ngày 19-8, công an bắt giữ Đàng và Dững. Đến ngày 6-9, Phúc bị bắt khi đang lẩn trốn trên địa bàn phường Chơn Thành. Riêng Khoa đang được tiếp tục xác minh, truy tìm.

PHÚ NGÂN