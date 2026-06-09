Khởi tố nhóm đối tượng làm giả hồ sơ nhà ở xã hội để trục lợi

Ngày 9-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức để hợp thức hóa hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội trên địa bàn.

Trước đó, Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện vụ việc có dấu hiệu làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức xảy ra tại 2 dự án nhà ở xã hội tại tỉnh. Đó là dự án khu nhà ở xã hội số 2 (trong dự án Ecohome Sông Thương), do Công ty CP Đầu tư và thương mại Thủ Đô làm chủ đầu tư và Dự án khu nhà ở xã hội dành cho công nhân tại phường Nếnh (thuộc dự án Vegahome Quang Châu), do Công ty CP đầu tư Vega làm chủ đầu tư.

Các đối tượng trong vụ án bị khởi tố. Ảnh: CÔNG AN BẮC NINH

Hồ sơ được chuyển đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh để điều tra, xử lý theo quy định.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 10-2025, Phạm Văn Hưng (sinh năm 1979, trú tại phường Tân An, tỉnh Bắc Ninh) cấu kết với Nguyễn Thị Bình (trú tại phường Tiền Phong, tỉnh Bắc Ninh) và Nguyễn Bá Toản, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và xây lắp Gia Phát, làm giả 6 bộ hồ sơ cho khách hàng mua nhà ở xã hội tại Dự án Ecohome Sông Thương. Mỗi hồ sơ, Hưng thu lợi từ 1 đến 5 triệu đồng.

Ngoài ra, Phùng Đức Quyền (trú tại phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh) làm giả 11 bộ hồ sơ và cấu kết với Nguyễn Thị Lan Hương (trú phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh) làm giả thêm 3 bộ hồ sơ đều có xác nhận của Công ty TNHH Thương mại sản xuất và xây dựng Fuha, cho 14 khách hàng mua nhà ở xã hội tại 2 dự án trên, nhằm hưởng hoa hồng môi giới bán căn hộ.

GIA KHÁNH