TPHCM: Phát hiện nhiều vụ kinh doanh hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Trước đó, ngày 16-5, Đội Quản lý thị trường số 4 phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TPHCM), Công an phường Nhiêu Lộc, kiểm tra, phát hiện một cơ sở kinh doanh 105 đôi giày có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu, tổng trị giá khoảng 500 triệu đồng.
Từ đầu đợt cao điểm kiểm tra đến nay, đội đã xử lý 49 vụ vi phạm, chủ yếu liên quan hàng giả mạo nhãn hiệu và hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ tại Trung tâm thương mại Saigon Square, chợ Bến Thành (đều thuộc phường Bến Thành). Tổng số tiền xử phạt hơn 500 triệu đồng.
Chi cục Quản lý thị trường TPHCM sẽ tiếp tục triển khai cao điểm xử lý hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ tại các chợ, trung tâm thương mại, kho chứa hàng hóa, điểm kinh doanh thương mại điện tử… có nguy cơ phát sinh vi phạm cao.