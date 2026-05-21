TPHCM: Phát hiện nhiều vụ kinh doanh hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Trưa 21-5, ông Nguyễn Quang Huy, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường TPHCM, cho biết, từ đầu tháng 5-2026 đến nay, đơn vị liên tiếp phát hiện các vụ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, trong đó có kinh doanh hàng giả, với tổng trị giá khoảng 4,6 tỷ đồng.

Cơ quan chức năng kiểm tra một cơ sở kinh doanh vi phạm tại phường Nhiêu Lộc, TPHCM.

Trước đó, ngày 16-5, Đội Quản lý thị trường số 4 phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TPHCM), Công an phường Nhiêu Lộc, kiểm tra, phát hiện một cơ sở kinh doanh 105 đôi giày có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu, tổng trị giá khoảng 500 triệu đồng.

Từ đầu đợt cao điểm kiểm tra đến nay, đội đã xử lý 49 vụ vi phạm, chủ yếu liên quan hàng giả mạo nhãn hiệu và hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ tại Trung tâm thương mại Saigon Square, chợ Bến Thành (đều thuộc phường Bến Thành). Tổng số tiền xử phạt hơn 500 triệu đồng.

Quản lý thị trường TPHCM kiểm tra một điểm kinh doanh tại Trung tâm thương mại Saigon Square.

Chi cục Quản lý thị trường TPHCM sẽ tiếp tục triển khai cao điểm xử lý hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ tại các chợ, trung tâm thương mại, kho chứa hàng hóa, điểm kinh doanh thương mại điện tử… có nguy cơ phát sinh vi phạm cao.

