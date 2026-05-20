TPHCM: Khởi tố chủ chuỗi cửa hàng kinh doanh giày dép giả mạo thương hiệu

Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) - Công an TPHCM vừa triệt phá chuỗi cửa hàng kinh doanh giày dép giả mạo các thương hiệu lớn do Nguyễn Trần Việt Hoàng làm chủ.

Ngày 20-5, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) - Công an TPHCM cho biết đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Trần Việt Hoàng về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”. Đối tượng này là chủ chuỗi cửa hàng K.W Sneaker, chuyên buôn bán hàng ngàn đôi giày giả mạo các thương hiệu lớn, thu lợi bất chính hơn 1 tỷ đồng.

Cơ quan công an tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Trần Việt Hoàng

​Thực hiện mệnh lệnh ra quân cao điểm 45 ngày đêm chuyển hóa địa bàn của Giám đốc Công an TPHCM, Phòng PC03 đã kiểm tra đồng loạt 3 địa điểm bán hàng thuộc hộ kinh doanh K.W Sneaker.

Các cửa hàng này nằm trên đường Huỳnh Văn Nghệ, đường Quang Trung (phường An Hội Tây) và đường Trường Chinh (phường Tân Bình) do Nguyễn Trần Việt Hoàng (SN 1993) làm đại diện.

​Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ 1.412 đôi giày dép giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng thế giới. Tổng trị giá hàng hóa vi phạm được xác định lên tới hơn 3,3 tỷ đồng.

Tang vật vụ án

​Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Trần Việt Hoàng khai nhận đã hoạt động buôn bán giày dép giả mạo từ tháng 2-2023. Toàn bộ số hàng hóa này được Hoàng thu mua qua các hội nhóm trực tuyến và không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

​Dù nhận thức rõ các sản phẩm kinh doanh là hàng giả mạo nhãn hiệu, nhưng do giá nhập thấp, dễ tiêu thụ và mang lại lợi nhuận cao, Hoàng vẫn bất chấp kinh doanh. Tính đến thời điểm bị phát hiện, đối tượng đã bán ra thị trường hàng ngàn đôi giày dép, thu lợi hơn 1 tỷ đồng.

MẠNH THẮNG