Trẻ mầm non cần môi trường giáo dục toàn diện

Sáng 31-1, tại Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TPHCM, Hệ thống Giáo dục mầm non quốc tế Wisdomland World School phối hợp với Trường Đại học Sư phạm TPHCM tổ chức tọa đàm về giáo dục toàn diện cho trẻ mầm non.

Tọa đàm về giáo dục toàn diện cho trẻ mầm non

Sự kiện thu hút gần 200 phụ huynh, giáo viên, chuyên gia trong các lĩnh vực giáo dục, y tế và sáng tạo tham dự.

Với thông điệp xuyên suốt là "nuôi dưỡng toàn diện thân – tâm – tuệ", các ý kiến tham gia tọa đàm khẳng định vai trò quan trọng của việc nuôi dưỡng ở trẻ niềm đam mê học hỏi và năng lực tự học suốt đời, để mỗi đứa trẻ lớn lên có tư duy độc lập, sáng tạo, làm việc trong môi trường đa văn hóa nhưng vẫn giữ được bản sắc dân tộc.

Theo TS Bùi Hồng Quân, Trưởng Khoa Giáo dục mầm non, Trường Đại học Sư phạm TPHCM, giáo viên mầm non cần 3 trụ cột là vững chuyên môn, nghiệp vụ giỏi và giàu tình yêu thương với trẻ.

"Nếu xem việc giáo dục một đứa trẻ là xây một ngôi nhà thì giáo dục mầm non trong những năm đầu đời là tạo dựng nền móng vững chắc. Các nghiên cứu khoa học đã chứng minh vai trò của phát triển nhận thức, kỹ năng, khả năng tư duy, tình cảm xã hội trong 6 năm đầu đời của trẻ", TS Bùi Hồng Quân cho hay.

Bác sĩ Nguyễn Trí Đoàn, Trưởng khoa Nhi, Hệ thống phòng khám Victoria Healthcare, nhấn mạnh vai trò quan trọng của môi trường giáo dục trong những năm tháng đầu đời của trẻ

Từ góc nhìn của phụ huynh, bà Thái Minh Châu, CEO Phục Hưng Books, cho rằng, để mang lại hiệu quả giáo dục, nhà trường và gia đình cần có sự lắng nghe lẫn nhau. Mỗi học sinh có một tính cách và khả năng khác nhau, do đó ngoài sự thống nhất về cách nuôi dạy trẻ, cần thêm những ứng biến linh hoạt dựa trên sự thấu hiểu.

Dịp này, Hệ thống Giáo dục mầm non Quốc tế Wisdomland và Khoa Giáo dục Mầm non, Trường Đại học Sư phạm TPHCM ký kết hợp tác toàn diện, mở ra định hướng phát triển nhân lực giáo dục mầm non một cách bài bản và dài hạn.

Ký kết hợp tác giữa Hệ thống Giáo dục mầm non Quốc tế Wisdomland và Khoa Giáo dục Mầm non, Trường Đại học Sư phạm TPHCM

Việc ký kết giúp nâng cao chất lượng giáo dục tại trường mầm non, đồng thời tạo thêm môi trường thực tập sư phạm, đảm bảo tính thông suốt, hiệu quả của việc triển khai các chương trình đào tạo giáo viên trong thực tế.

THU TÂM