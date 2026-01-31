Hàng ngàn học sinh dự lễ trao giải thưởng “Trường học không rác thải nhựa”

Quang cảnh lễ trao giải thưởng tại điểm cầu Hà Nội, sáng 31-1

Lễ trao giải diễn ra trang trọng, tập trung vào các thông điệp giáo dục xanh và phát triển bền vững. Không gian tổ chức được thiết kế theo hướng thân thiện với môi trường.

Các đại biểu cùng 600 học sinh tham gia tại điểm cầu Hà Nội, sáng 31-1

Giải thưởng này được Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức (năm thứ 2) nhằm ghi nhận, tôn vinh các cơ sở giáo dục tiêu biểu ở 3 cấp học: tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông. Qua đó thúc đẩy xây dựng trường học xanh, sạch, bền vững, nâng cao vai trò của học sinh trong các hoạt động bảo vệ môi trường.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành phát biểu. Ảnh: KHƯƠNG TRUNG

Phát biểu tại lễ trao giải thưởng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành cho biết, việc tổ chức giải thưởng này không chỉ khẳng định vai trò, trách nhiệm của Việt Nam trong ASEAN, mà còn góp phần lan tỏa sâu rộng các giá trị bảo vệ môi trường trong hệ thống giáo dục quốc gia.

Chủ đề “Trường học không rác thải nhựa” là chủ đề có tính thời sự, trực tiếp góp phần giải quyết một trong những thách thức môi trường cấp bách hiện nay. Rác thải nhựa không chỉ là vấn đề môi trường đơn thuần, mà còn là vấn đề trách nhiệm cộng đồng, đòi hỏi sự tham gia của toàn xã hội, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Các gian trưng bày mô hình - sáng kiến trường học không rác thải nhựa tại lễ trao giải thưởng, sáng 31-1. Ảnh: KHƯƠNG TRUNG

Thông tin tại lễ trao giải, ông Nguyễn Ngọc Thạch, Tổng Biên tập Báo Nông nghiệp và Môi trường cho biết, lần đầu tiên báo này trực tiếp đảm nhận vai trò Trưởng nhóm Công tác ASEAN về giáo dục và môi trường, đồng thời là đơn vị tổ chức các hoạt động giáo dục môi trường, trong đó có Giải thưởng Trường học sinh thái ASEAN Việt Nam 2025 - Trường học không rác thải nhựa.

Theo ông Nguyễn Ngọc Thạch, lễ trao giải sáng 31-1 tại Hà Nội có sự tham dự của hơn 800 đại biểu dự trực tiếp và hàng ngàn học sinh, thầy cô giáo cùng theo dõi tại các điểm cầu trên cả nước.

Các mô hình - sản phẩm - ý tưởng sáng tạo từ rác thải nhựa do học sinh các trường thực hiện, được trưng bày tại lễ trao giải thưởng. Ảnh: KHƯƠNG TRUNG

Từ góc độ các nhà trường, đại diện Trường Tiểu học Hà An (phường Hà An, tỉnh Quảng Ninh) - trường đoạt giải nhất hạng mục tiểu học năm nay cho biết, giải nhất mà trường được trao là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực bền bỉ của tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh trong suốt quá trình xây dựng mô hình trường học sinh thái, qua đó tiếp thêm động lực để nhà trường tiếp tục kiên trì theo đuổi con đường giáo dục xanh.

Học sinh của Trường Tiểu học Hà An tham gia tại điểm cầu ở phường Hà An, tỉnh Quảng Ninh

PHÚC VĂN