Không đẩy khó khăn cho người dân, doanh nghiệp trong thiết kế chính sách và xây dựng pháp luật

Ngày 27-6, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 6, cho ý kiến đối với nhiều dự án luật, nghị quyết quan trọng trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp không thường lệ sắp tới của Quốc hội khóa XVI.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 6, sáng 27-6-2026. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tại phiên họp, Chính phủ đã xem xét, cho ý kiến đối với các dự án luật, nghị quyết quan trọng gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Các tổ chức tín dụng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư (sửa đổi Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện); Nghị quyết của Quốc hội quy định cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các công trình, dự án phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027; Nghị quyết về cơ chế chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, vi phạm liên quan kinh tế tư nhân, kinh tế nhà nước… và một số nội dung quan trọng khác.

Phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 6 để cho ý kiến đối với nhiều dự án luật, nghị quyết quan trọng trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp không thường lệ sắp tới của Quốc hội khóa XVI. Ảnh: VIẾT CHUNG

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ, thời gian đến khai mạc kỳ họp không thường lệ của Quốc hội khóa XVI không còn nhiều, trong khi khối lượng công việc cần triển khai rất lớn, yêu cầu đặt ra rất cao, đặc biệt cần đặt chất lượng lên trên hết. Thủ tướng đề nghị các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ trực tiếp phụ trách, tập trung chỉ đạo, tập trung nguồn lực, khẩn trương hoàn thiện các dự án luật, nghị quyết bảo đảm thực hiện đúng quy định, trình Quốc hội tại kỳ họp không thường lệ tới đây, bảo đảm chất lượng, tiến độ, hiệu quả; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền.

Thủ tướng cũng cho ý kiến về một số nội dung cụ thể trong các dự án luật, nghị quyết để các bộ trưởng, trưởng ngành tiếp thu và hoàn thiện, đặc biệt là yêu cầu soát kỹ các nội dung liên quan cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư, kinh doanh, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, đánh giá kỹ lưỡng tác động, hết sức chú ý lắng nghe ý kiến của người dân, doanh nghiệp, các đối tượng chịu tác động. Trong đó, đối với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu có giải pháp mạnh hơn, đột phá hơn để cải cách quy trình thủ tục; đồng thời nghiên cứu đề xuất sửa đổi pháp luật chuyên ngành để giảm thời gian, chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp.

Đối với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư (sửa đổi Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện), Thủ tướng thống nhất với đề nghị của Bộ Tài chính về việc xây dựng dự án luật theo trình tự, thủ tục rút gọn; đồng thời yêu cầu khẩn trương nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thể chế hóa vào Luật Đầu tư.

Về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Các tổ chức tín dụng, Thủ tướng đề nghị Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính nghiên cứu kỹ các quy định liên quan để thúc đẩy phát triển thị trường vốn, thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu doanh nghiệp để tạo điều kiện cho các tổ chức kinh tế hoạt động an toàn, lành mạnh, tạo hành lang thuận lợi cho doanh nghiệp phát hành trái phiếu gắn với tăng cường kiểm soát rủi ro.

Đối với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục rà soát các quy định để bảo đảm đẩy mạnh chuyển đổi phương thức quản lý từ "tiền kiểm" sang "hậu kiểm" trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường; khắc phục triệt để những khó khăn, vướng mắc, tuyệt đối không phát sinh các thủ tục mới, đặc biệt không để tình trạng cắt giảm, bãi bỏ thủ tục, điều kiện kinh doanh nhưng lại lồng ghép vào tiêu chuẩn, quy chuẩn. Thủ tướng nhấn mạnh cần hết sức quan tâm các vấn đề liên quan quản lý mã số, xuất xứ, công tác kiểm định, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, đánh giá tác động và bảo vệ môi trường.

Theo Thủ tướng, quá trình xây dựng, hoàn thiện pháp luật, cần bảo đảm các quy định minh bạch, rõ ràng và khả thi trong tổ chức thực hiện, sớm đưa chính sách pháp luật vào cuộc sống. Cùng với đó, bám sát thực tiễn, tháo gỡ các "điểm nghẽn" về pháp lý để tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số; không đẩy khó khăn cho người dân, doanh nghiệp trong thiết kế chính sách và xây dựng pháp luật; cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư, kinh doanh, hành nghề, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; phải coi việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh bất hợp lý là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, không chỉ thực hiện trong các chiến dịch ngắn hạn.

Thủ tướng cũng lưu ý, không đưa quy định về ưu đãi thuế, các nội dung mang tính chất định lượng, quá cụ thể vào luật, gây khó khăn cho thực thi pháp luật sau này. Song song đó, thí điểm việc đánh giá, chấm điểm (KPI) trong công tác xây dựng pháp luật từ quý 3-2026, gắn với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu cơ quan và đơn vị chủ trì.

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LÂM NGUYÊN - THANH HOA