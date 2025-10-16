Không để tăng gánh nặng nghĩa vụ nợ về ngân sách Trung ương

Ủy ban Kinh tế và Tài chính lo ngại việc mở rộng phạm vi thực hiện cho vay lại có thể dẫn đến tình trạng cho vay không gắn với hiệu quả.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương

Trình bày dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý nợ công tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cuối buổi sáng 16-10, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương cho biết, các sửa đổi, bổ sung quan trọng nhất tập trung vào việc thể chế hóa các chủ trương của Đảng, tăng cường phân cấp, phân quyền và cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong quản lý nợ công.

Cụ thể, dự thảo phân cấp Thủ tướng Chính phủ quyết định hạn mức vay về cho vay lại và hạn mức bảo lãnh Chính phủ hàng năm, gắn liền việc phê duyệt kế hoạch vay, trả nợ công hàng năm; hoàn chỉnh các nội dung liên quan thẩm quyền của Chủ tịch nước, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về việc đàm phán, ký, phê duyệt, phê chuẩn và sửa đổi, bổ sung, gia hạn các điều ước quốc tế nhân danh Nhà nước và Chính phủ về vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài.

Đáng lưu ý, dự thảo điều chỉnh cơ chế cấp phát và cho vay lại theo hướng bổ sung quy định việc “các địa phương không nhận bổ sung cân đối từ ngân sách Trung ương được vay lại”. Dự thảo cũng quy định "cấp phát toàn bộ vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ" đối với các địa phương chưa đảm bảo cân đối 100% thu - chi ngân sách nhà nước.

Về đối tượng tiếp cận vốn vay ODA, dự thảo bổ sung quy định mở rộng điều kiện được tiếp cận vốn vay ODA và vay ưu đãi đối với đơn vị sự nghiệp công lập nếu đáp ứng điều kiện “tự bảo đảm chi thường xuyên và một phần chi đầu tư…”; mở rộng phạm vi tham gia cơ chế ủy quyền cho vay lại không chịu rủi ro tín dụng đối với các ngân hàng thương mại khi cho vay lại đơn vị sự nghiệp công lập.

Quang cảnh phiên họp

Dự thảo cũng sửa đổi điều kiện cấp bảo lãnh Chính phủ theo hướng Bộ Tài chính không thực hiện thẩm định. Thay vào đó, điều kiện để doanh nghiệp được cấp bảo lãnh Chính phủ là phải "thẩm định bởi ít nhất một tổ chức tín dụng được tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế xếp hạng tối thiểu ở mức thấp hơn một bậc so với mức xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam", sau đó gửi hồ sơ đến Bộ Tài chính để thẩm định cấp bảo lãnh.

Đại diện cơ quan thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho rằng phạm vi sửa đổi quá rộng. Dự thảo chỉ nên tập trung những vấn đề cấp bách, vướng mắc lớn. Về đề xuất cấp phát toàn bộ vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài cho khoảng 28-30 địa phương chưa tự cân đối được ngân sách, đa số ý kiến trong cơ quan thẩm tra đề nghị cân nhắc giữ như quy định hiện hành vì quy định này có thể khuyến khích các địa phương vay ODA, làm tăng gánh nặng nghĩa vụ nợ tập trung về ngân sách trung ương.

Cơ quan thẩm tra cũng lo ngại việc mở rộng phạm vi cho phép ngân hàng thương mại cho vay lại đơn vị sự nghiệp công lập mà không chịu rủi ro tín dụng có thể dẫn đến tình trạng cho vay không hiệu quả; các cơ quan cho vay lại có thể lơ là, chủ quan, thiếu trách nhiệm trong giám sát. Vì vậy, đa số ý kiến đề nghị cân nhắc giữ như quy định hiện hành, giao Chính phủ quy định phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội từng thời kỳ.

Sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận, Thứ trưởng Trần Quốc Phương báo cáo giải trình làm rõ thêm một số nội dung và cho biết sẽ tiếp thu ý kiến hoàn thiện dự án luật với chất lượng tốt nhất để trình Quốc hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành phiên họp

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải lưu ý tiếp tục rà soát đảm bảo sửa đổi luật đáp ứng được mục tiêu đặt ra, đặc biệt là huy động nguồn lực để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số cho giai đoạn tiếp theo, giải quyết được các khó khăn vướng mắc trong công tác huy động, vay và trả nợ công.

ANH PHƯƠNG