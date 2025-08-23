Đề xuất siết chặt, minh bạch hơn trong quản lý nợ công

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý nợ công đang được Bộ Tư pháp thẩm định, với nhiều quy định chặt chẽ và minh bạch hơn trong quản lý nợ công.

Việc quản lý nợ công phải bảo đảm minh bạch, công khai, gắn với trách nhiệm giải trình. Ảnh minh họa

Theo dự thảo, báo cáo về nợ công sẽ được thực hiện định kỳ hàng quý thay vì chỉ hàng năm như trước, với nội dung chi tiết chuẩn hóa theo thông lệ quốc tế. Cụ thể, Bộ Tài chính sẽ công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử và báo cáo Chính phủ để trình Quốc hội các thông tin: tổng dư nợ công, cơ cấu nợ (trong nước, nước ngoài; theo kỳ hạn; theo chủ nợ lớn), tình hình trả nợ gốc và lãi, dự báo nghĩa vụ trả nợ kỳ tiếp theo.

Dự thảo cũng bổ sung quy định xây dựng chiến lược nợ công 5 năm và kế hoạch vay, trả nợ công 3 năm, có kèm đánh giá các kịch bản rủi ro (tỷ giá, lãi suất, tăng trưởng…). Một điểm mới là yêu cầu bắt buộc xây dựng chiến lược 5 năm kèm hệ thống cảnh báo sớm đối với nghĩa vụ trả nợ.

Về cơ chế vay - trả nợ, dự thảo nêu rõ: tổng mức vay hàng năm không vượt trần nợ công do Quốc hội quyết định; hạn chế tối đa việc phát hành trái phiếu kỳ hạn dưới 5 năm. Mọi khoản vay mới đều phải đánh giá tác động đến an toàn nợ công và khả năng trả nợ trước khi phê duyệt.

Bộ Tài chính được xác định là cơ quan đầu mối duy nhất trong quản lý thống nhất nợ công. Các bộ, ngành, địa phương có trách nhiệm lập kế hoạch vay, sử dụng vốn vay, trả nợ gửi Bộ Tài chính thẩm định và tổng hợp, khắc phục tình trạng phân tán trong quản lý.

Dự thảo cũng nhấn mạnh nguyên tắc ưu tiên vốn vay cho các dự án hạ tầng trọng điểm, có khả năng hoàn vốn hoặc tạo động lực tăng trưởng, bảo đảm cân đối giữa vay trong nước và vay nước ngoài, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.

ANH PHƯƠNG