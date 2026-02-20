Xử lý hơn 3.400 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày 20-2

Chiều 20-2, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, trong ngày, toàn quốc xảy ra 30 vụ tai nạn giao thông, làm chết 17 người, bị thương 27 người; so với cùng kỳ năm trước, giảm 18 vụ, giảm 13 người chết và giảm 2 người bị thương.

Toàn bộ số vụ tai nạn đều xảy ra trên tuyến đường bộ. Tuyến đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn.

Lực lượng cảnh sát giao thông kiểm tra nồng độ cồn tại Hà Nội

Trong ngày, trên tuyến đường bộ, công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện và xử lý hơn 8.200 trường hợp vi phạm, tạm giữ 63 xe ô tô và hơn 3.500 xe mô tô các loại; tước 346 giấy phép lái xe, trừ điểm giấy phép lái xe hơn 2.100 trường hợp.

Cảnh sát giao thông xử lý hơn 3.400 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, hơn 1.500 trường hợp vi phạm về tốc độ, có 27 trường hợp chở quá số người quy định…

Riêng tuyến quốc lộ 1, tính từ 0 giờ đến 24 giờ ngày 19-2, công an các địa phương bố trí 4 ca tuần tra kiểm soát. Qua đó, phát hiện, lập biên bản xử lý hơn 1.000 trường hợp, trừ điểm và tước giấy phép lái xe 304 trường hợp, tạm giữ 349 phương tiện.

Về tình hình giao thông, sáng 20-2, lưu lượng phương tiện trên các tuyến đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, Hà Nội - Thái Nguyên, Hà Nội - Lào Cai, Hà Nội - Quảng Ninh không quá đông.

Ở TPHCM, tình hình giao thông tại cửa ngõ ra vào thành phố bình thường. Phương tiện tham gia giao thông trên 2 tuyến đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây và TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận lưu thông ổn định.

ĐỖ TRUNG