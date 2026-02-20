Phát động "Chiến dịch Đông Khê năm 2026", hoàn thành 2 tuyến cao tốc tại Lạng Sơn, Cao Bằng

Kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Lạng Sơn và Cao Bằng là 2 tỉnh "phên dậu" của đất nước, nằm trong chủ trương phát triển hạ tầng chiến lược của Đảng, Nhà nước.
Thủ tướng chỉ rõ, trong kỷ nguyên mới, vùng đất cách mạng Cao Bằng, Lạng Sơn phải được đầu tư xứng đáng hơn, nhất là Cao Bằng vì chủ yếu mới chỉ có giao thông đường bộ.
Trên cơ sở đề nghị của các bộ, ngành, địa phương và nhà đầu tư, nhà thầu, Thủ tướng nhất trí bố trí vốn cho 2 dự án; yêu cầu Bộ Tài chính khẩn trương xem xét, cân đối vốn từ các nguồn, đề xuất Thường trực Chính phủ quyết định; đồng thời tăng cường thanh tra, không để xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
Thủ tướng đề nghị lấy cảm hứng, phát huy tinh thần của trận đánh Đông Khê năm 1950, phát động "Chiến dịch Đông Khê năm 2026"; thực hiện 85 ngày đêm hoàn thành 2 tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh và Hữu Nghị - Chi Lăng đúng dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2026).
Thủ tướng yêu cầu thành lập Bộ Chỉ huy Chiến dịch do Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh đứng đầu để rà soát, lập kế hoạch, chương trình hành động, triển khai các biện pháp đẩy nhanh tiến độ dự án.
Chiều cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thăm Khu tái định cư Đông Khê, xã Đông Khê, tỉnh Cao Bằng - là khu tái định cư cho bà con trong vùng dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh.
Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng tới thăm, tặng quà, động viên lực lượng Bộ đội Biên phòng và các lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ tại Cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn).