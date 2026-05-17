Không gian văn hóa Hồ Chí Minh hiện diện trong đời sống
Xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh là một chủ trương đúng đắn độc đáo của Đảng bộ TPHCM, đáp ứng mong muốn của người dân trong việc thể hiện tình cảm, khẳng định tấm lòng son sắt đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đến nay, những không gian ấy đã dần hiện diện ở nhiều cơ quan, trường học, khu dân cư, điểm sinh hoạt cộng đồng, doanh nghiệp… Không chỉ được mở rộng về số lượng, Không gian văn hóa Hồ Chí Minh còn được các địa phương, đơn vị linh hoạt triển khai theo nhiều cách gần gũi hơn với đời sống, để việc học và làm theo Bác trở thành một phần trong nếp sống hàng ngày.