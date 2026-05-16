51 đảng viên Đảng bộ phường Phước Long nhận Huy hiệu Đảng

Ngày 16-5, Đảng bộ phường Phước Long (TPHCM) tổ chức lễ trao Huy hiệu Đảng đợt ngày 19-5; khen thưởng những tấm gương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2026; đồng thời, phát động đợt thi đua sơ kết 1 năm xây dựng phường theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM đến dự và trao Huy hiệu Đảng.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường và Bí thư Đảng ủy phường Phước Long Phạm Hoài Minh Tân trao Huy hiệu 70 năm và 60 năm tuổi Đảng đến các đảng viên

Đợt này, Đảng bộ phường Phước Long có 51 đảng viên cao tuổi Đảng được trao tặng Huy hiệu Đảng.

Trong đó có 2 đảng viên nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng; 6 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 2 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 5 đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; 14 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 12 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 10 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi đảng.

Lãnh đạo phường Phước Long chúc mừng các đảng viên nhận Huy hiệu Đảng đợt ngày 19-5

Dịp này, Đảng ủy phường cũng biểu dương, khen thưởng 28 tập thể và 62 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nhằm chuẩn bị cho việc sơ kết một năm vận hành phường theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phường Phước Long phát động đợt cao điểm thi đua, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo; thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

PHƯƠNG UYÊN