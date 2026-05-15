Sức sống cơ sở

Phường Xuân Hòa ra mắt Không gian văn hóa Hồ Chí Minh

Hướng tới kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng 15-5 Đảng ủy Các cơ quan Đảng phường Xuân Hòa ra mắt Không gian văn hóa Hồ Chí Minh.

Phần tiền sảnh Không gian văn hóa Hồ Chí Minh của phường Xuân Hòa nổi bật dòng chữ “Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại - Sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta”, kết hợp trưng bày bản Di chúc của Bác và các mục tiêu xây dựng địa phương văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Các phần còn lại tái hiện hành trình 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh; giới thiệu tư tưởng của Bác về công tác xây dựng Đảng, dân vận, kiểm tra, mặt trận; đồng thời lan tỏa tinh thần học tập suốt đời theo lời dạy của Người.

Cán bộ, công chức phường Xuân Hoà tham quan, trải nghiệm Không gian văn hoá Hồ Chí minh được khánh thành sáng 15-5. Ảnh: CẨM NƯƠNG

Bên cạnh không gian vật thể, trong thời gian tới sẽ tiếp tục số hóa các nội dung trưng bày nhằm giúp người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, dễ dàng tiếp cận các tư liệu về Bác thông qua thiết bị điện tử thông minh.

Theo đồng chí Nguyễn Thị Thu Huyền, Trưởng Ban Xây dựng Đảng phường Xuân Hòa, việc ra mắt Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại phường sẽ góp phần tạo không gian sinh hoạt chính trị thường xuyên để cán bộ, đảng viên học tập và làm theo Bác một cách tự nhiên, gần gũi; đồng thời chuyển hóa việc học tập từ khẩu hiệu thành những hành động cụ thể trong đời sống và công tác.

Tiếp nhận các đầu sách do các đơn vị trao tặng. Ảnh: CẨM NƯƠNG

Dịp này, GS.TS Trình Quang Phú, Viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển Phương Đông, trao tặng hai đầu sách “Người đi muôn trùng non nước” và “Theo dấu chân Người”, tổng cộng 190 cuốn mà ông là tác giả; Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam tại TPHCM trao tặng 200 cuốn sách “Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” nhằm góp phần bổ sung nguồn tư liệu cho không gian sách tại các tổ chức Đảng của phường.

Không gian văn hóa Hồ Chí Minh với phần tiền sảnh đặt dòng chữ “Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại - Sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta”. Ảnh: CẨM NƯƠNG
