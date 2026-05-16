Khát vọng hành động vì thành phố mang tên Bác

Tại sân trước Đền tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, 50 tập thể và 79 cá nhân xuất sắc đại diện cho khối cơ quan Đảng TPHCM đã thắp lên ngọn lửa của khát vọng: Hành động quyết liệt hơn, sáng tạo hơn để xứng đáng với tầm vóc của thành phố đầu tàu.

Tối 15-5, giữa không khí trang nghiêm và đầy xúc động tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó (Cao Bằng), Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM tổ chức Lễ tuyên dương các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2026.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Lê Quốc Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM; Bế Thanh Tịnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Cao Bằng; Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM.

Hoạt động có ý nghĩa chính trị, tư tưởng và nhân văn sâu sắc, là dịp để tưởng nhớ công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh; đồng thời là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên tự soi lại mình, tự nhắc mình sống trách nhiệm, tận tụy và xứng đáng hơn với niềm tin của Đảng, nhân dân.

Buổi lễ giữa rừng Pác Bó hôm nay càng thêm thiêng liêng, ý nghĩa khi diễn ra trong thời điểm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trước anh linh của Người, 129 tập thể và đại biểu càng nhận thức sâu sắc hơn trách nhiệm của mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Lê Quốc Phong trao hoa cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu được bình chọn nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND TPHCM. Ảnh: VIỆT NGA

Theo Phó Bí Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM Nguyễn Khoa Hải, khắc ghi lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”, thời gian qua, Đảng bộ các cơ quan Đảng Thành phố đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức học tập và làm theo Bác. Toàn Đảng bộ triển khai sâu rộng mô hình "Không gian văn hóa Hồ Chí Minh", không chỉ dừng lại ở các phòng truyền thống mà đã thực sự thấm sâu vào môi trường làm việc, vào văn hóa ứng xử của mỗi cán bộ, công chức, viên chức.

Đồng chí Nguyễn Khoa Hải nhận định: Điều đáng quý là việc học Bác hôm nay đã được cụ thể hóa bằng nhiều việc làm thiết thực, gần dân, sát dân, vì dân. Từ cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao tinh thần, trách nhiệm phục vụ nhân dân; đến xây dựng văn hóa công vụ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; từ những sáng kiến trong công việc đến những nghĩa cử nhân văn trong đời sống… Tất cả đều thể hiện tinh thần học và làm theo Bác bằng hành động cụ thể, đóng góp vào sự phát triển bền vững của thành phố.

Đồng chí Nguyễn Khoa Hải, Phó Bí Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM, phát biểu. Ảnh: VIỆT NGA

Trong giai đoạn 2025 - 2026, tại Đảng bộ các cơ quan Đảng TPHCM đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với những việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả trong học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; thực hiện có hiệu quả những nội dung đột phá đã xác định...

129 tập thể, cá nhân được vinh danh tối 15-5, trong đó có 10 tập thể, cá nhân tiêu biểu được bình chọn nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND TPHCM là những tấm gương tiêu biểu cho tinh thần phụng sự, chứng minh cho "khát vọng hành động" được cụ thể hóa bằng chuyên môn sắc bén, không ngại việc khó. Tiêu biểu có các tập thể, cá nhân như: Đảng ủy các cơ quan Đảng Thành phố; Đảng ủy cơ quan Ban Tổ chức Thành ủy; Chi bộ Ban Pháp chế, Đảng ủy Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND Thành phố; Chi bộ Ban Công tác xã hội, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố; Đoàn các cơ quan Đảng Thành phố; đồng chí Lê Văn Đông, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố; đồng chí Lê Thanh Phong, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chánh án Tòa án nhân dân Thành phố; đồng chí Võ Thị Hồng Hiệp, Trưởng Ban Chính trị - Xã hội, Báo Sài Gòn Giải Phóng…

Đồng chí Dương Anh Đức trao Bằng khen vinh danh các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2026. Ảnh: VIỆT NGA

Đồng chí Nguyễn Khoa Hải trao Bằng khen vinh danh các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2026. Ảnh: VIỆT NGA

Nghĩa tình phương Nam hòa nhịp cùng biên cương Từ 14 đến 16-5, Đoàn đại biểu của Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM tổ chức và thực hiện nhiều nội dung ý nghĩa như: tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tại Đền tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Khu di tích lịch sử Kim Đồng, tham quan Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó… Đoàn cũng tổ chức thăm hỏi, trao tặng quà 3 Mẹ Việt Nam Anh hùng, trao quà 85 học sinh hoàn cảnh khó khăn; trao công trình, sân chơi cho Trường TH và THCS Pác Bó; trao 5 căn nhà Đại đoàn kết tặng nhân dân vùng biên giới tỉnh Cao Bằng; trao tặng tuyến đường cờ Tổ quốc và 1 hệ thống đèn năng lượng mặt trời thắp sáng tuyến đường biên giới... Tổng kinh phí chương trình an sinh xã hội gần 1 tỷ đồng. Trao bảng tượng trưng tặng tuyến đường cờ Tổ quốc và hệ thống đèn năng lượng mặt trời thắp sáng tuyến đường biên giới. Ảnh: VIỆT NGA

TIỂU TÂN