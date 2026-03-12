Không sử dụng doanh thu kê khai năm 2026 làm căn cứ truy thu thuế khoán

Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế Việt Nam Nguyễn Thị Cúc cho biết, một vấn đề lớn mà các hộ rất băn khoăn là sợ bị truy thu thuế.

Ông Mai Xuân Thành, Cục trưởng Cục Thuế (Bộ Tài chính) phát biểu tại hội thảo

Chiều 12-3, tại Hà Nội, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và Cục Thuế (Bộ Tài chính) phối hợp với Công ty Cổ phần công nghệ Sapo tổ chức hội thảo “Giải pháp giúp hộ kinh doanh kê khai thuế đúng, an tâm tuân thủ, phát triển bền vững”.

Các đại biểu tham dự hội thảo

Theo quy định, từ ngày 1-1-2026 chính thức xóa bỏ thuế khoán, hàng triệu hộ kinh doanh chuyển sang mô hình kê khai và nộp thuế điện tử dựa trên doanh thu thực tế. Chính phủ đã ban hành Nghị định 68/2026/NĐ-CP quy định về chính sách thuế và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế Việt Nam Nguyễn Thị Cúc phát biểu tại hội thảo

Nêu ý kiến tại đây, Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế Việt Nam (VTCA) Nguyễn Thị Cúc cho biết, một vấn đề lớn mà các hộ rất băn khoăn là sợ bị truy thu thuế.

“Hiện nay có rất nhiều người, kể cả cán bộ, công chức, bán hàng online ngoài giờ và trước đây chưa kê khai thuế. Nếu bây giờ bắt đầu kê khai thì họ lo liệu có bị truy thu các năm trước hay không. Vì lo lắng nên vẫn tình trạng giấu doanh thu sẽ tiếp tục tồn tại”, bà Nguyễn Thị Cúc nêu.

Theo bà Nguyễn Thị Cúc, ở thời điểm chuyển đổi này, cần có cách tiếp cận linh hoạt. Với những trường hợp không buôn lậu, không sản xuất hàng giả, không gây ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng thì nên khuyến khích họ kê khai trung thực từ bây giờ, chấp nhận bỏ qua một số sai sót trước đây để tạo điểm dừng, giúp hệ thống trở nên minh bạch hơn.

Nói rõ thêm về vấn đề này, ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế cho biết, Nghị định 68 của Chính phủ đã quy định, doanh thu mà hộ kinh doanh kê khai trong năm 2026 không được sử dụng làm căn cứ để điều chỉnh hay truy thu đối với thời kỳ nộp thuế khoán của năm 2025.

Ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế, giải đáp các băn khoăn của hộ kinh doanh

Tuy nhiên, theo ông Mai Sơn, trên thực tế vẫn có một số trường hợp hộ kinh doanh bị truy thu thuế, khiến nhiều người băn khoăn, như hệ thống của Hoàng Hường. “Những trường hợp bị truy thu này không phải do việc kê khai doanh thu năm 2026, mà xuất phát từ việc trước đây hộ kinh doanh không thực hiện đúng nghĩa vụ thuế”, ông Mai Sơn giải thích.

Theo quy định, khi doanh thu thực tế tăng trên 50% so với mức khoán, hộ kinh doanh phải chủ động đến cơ quan thuế để nộp tờ khai điều chỉnh doanh thu. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, nghĩa vụ này đã không được thực hiện. Do đó, khi cơ quan thuế hoặc các cơ quan chức năng phát hiện sai phạm, sẽ tiến hành truy thu thuế, thậm chí trong một số trường hợp có thể xử lý hình sự về hành vi trốn thuế.

PHAN THẢO