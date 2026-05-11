Chiều 11-5, giá vàng giảm thêm 1-1,2 triệu đồng/lượng

Giá vàng trong nước chiều nay 11-5 tiếp tục giảm thêm 1-1,2 triệu đồng/lượng so với buổi sáng.

Vào khoảng 15 giờ 30 phút, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC và Tập đoàn Phú Quý cùng giảm thêm 1,2 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, tổng cộng giảm 2,3 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với cuối giờ chiều thứ năm tuần trước, niêm yết ở mức 162,2 triệu đồng/lượng mua vào và 165,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 chiều nay cũng được Công ty SJC giảm thêm 1,2 triệu đồng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, tổng cộng giảm 1,8 triệu đồng /lượng cả 2 chiều mua và bán so với cuối giờ chiều thứ năm tuần trước, báo giá ở mức 161,7 triệu đồng/lượng mua vào và 164,7 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý giảm thêm 1 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, tổng cộng giảm 2,3 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với cuối giờ chiều thứ năm tuần trước, báo giá ở mức 162 triệu đồng/lượng mua vào và 165 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco vào lúc 15 giờ 30 phút ngày 11-5 (giờ Việt Nam) tiếp tục giảm xuống còn 4.675,5 USD/ounce, giảm thêm 12 USD/ounce so với sáng nay, tổng cộng giảm gần 41 USD/ounce so với giá chốt phiên tại New York cuối tuần trước. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 148,6 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 16,1-16,6 triệu đồng/lượng so với sáng nay ở mức 17,2-17,5 triệu đồng/lượng.

NHUNG NGUYỄN

