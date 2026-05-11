Đặt mục tiêu tăng trưởng 14,5%/năm trong ngành xây dựng

Bộ Xây dựng vừa đặt ra các mục tiêu tăng trưởng cao với những giải pháp đồng bộ, nhằm góp phần quan trọng vào việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng GDP trên 10%/năm của cả nước.

Chung cư tại Hà Nội. Ảnh: CTV

Các mục tiêu này nằm trong chương trình, kế hoạch hành động của Bộ Xây dựng thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Kết luận số 18-KL/TW của Trung ương về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công, đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030, gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng 2 con số.

Cụ thể, Bộ Xây dựng đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng khu vực xây dựng đạt khoảng 14,5%/năm; tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 50%, hình thành hệ thống đô thị hiện đại, đồng bộ, là động lực phát triển vùng và quốc gia; hoàn thành 1.655km đường cao tốc; 645km đường sắt, trong đó có 200km đường sắt đô thị; hoàn thành đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021–2030”.

Để đạt những mục tiêu này, Bộ Xây dựng đã đề ra 11 nhóm giải pháp, bao gồm hoàn thiện thể chế, xác lập mô hình tăng trưởng mới, phát triển khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Trong đó, một trong những giải pháp quan trọng được Bộ Xây dựng xác định là thống nhất tư duy phát triển, đổi mới mạnh mẽ quản trị thực thi, nâng cao năng lực tổ chức thực hiện.

Đây là giải pháp thúc đẩy chuyển biến căn bản về tư duy quản lý nhà nước, từ mô hình quản lý hành chính truyền thống sang mô hình quản trị phát triển hiện đại; lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm; lấy hiệu quả đầu ra và tác động lan tỏa đến tăng trưởng kinh tế - xã hội làm thước đo chủ yếu.

Theo đó, Bộ Xây dựng ưu tiên đẩy mạnh đổi mới phương thức quản lý nhà nước, chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm, gắn với hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật; tăng cường phân cấp, phân quyền đi đôi với kiểm tra, giám sát hiệu quả; tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn lớn liên quan đất đai, quy hoạch, đầu tư xây dựng, phát triển nhà ở và thị trường bất động sản nhằm tạo tác động lan tỏa sâu rộng đến toàn bộ nền kinh tế.

Đồng thời, Bộ Xây dựng sẽ tập trung xây dựng cơ chế, chính sách huy động nguồn lực phát triển các công trình hạ tầng chiến lược như đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị Hà Nội và TPHCM; cơ chế đặt hàng khu vực tư nhân tham gia nghiên cứu khoa học trọng điểm, triển khai các dự án và công trình quan trọng quốc gia...

MINH ANH