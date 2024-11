Kích cầu du lịch biển mùa thấp điểm

Bãi sau TP Vũng Tàu luôn thu hút đông du khách tắm biển

Đồng loạt giảm giá

Khoảng hơn 1 tháng trở lại đây, anh Lâm, người thuê lại một khách sạn 3 sao gồm 20 phòng ở khu vực Bãi Sau, nơi tập trung đông khách tắm biển nhất của TP Vũng Tàu để kinh doanh lưu trú, như ngồi trên đống lửa vì khách quá vắng vẻ. Trung bình mỗi tuần khách sạn chỉ thu chưa đến 1 triệu đồng, chỉ đủ trang trải tiền điện, nước và vài chi phí khác lặt vặt. Ngoài nguyên nhân mùa vụ, các cơ sở lưu trú đang phải cạnh tranh gay gắt với loại hình du lịch homestay (du khách ở tại nhà người dân). Theo khảo sát, giá 1 homestay cho khoảng 10-15 người sinh hoạt hiện rơi vào khoảng 1,5-2,5 triệu đồng/ngày tùy từng vị trí, thấp hơn một nửa so với chi phí thuê phòng khách sạn, nhà nghỉ. Chưa kể homestay có không gian sinh hoạt, vui chơi giải trí thoải mái hơn, nhất là đối với nhóm khách trẻ, khách yêu thích đi phượt. Với nhóm cơ sở lưu trú cao cấp, nhiều cơ sở giảm giá kịch trần, thậm chí bù lỗ nhẹ để duy trì hoạt động, giữ chân nhân viên chờ đến mùa du lịch dịp cuối năm và đầu năm.

Để thu hút khách, nhiều khu du lịch, cơ sở lưu trú của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa tung ra nhiều gói ưu đãi, giảm giá từ 10%-65%. Cụ thể, có 34 khách sạn, resort quy mô từ 2-5 sao, đơn vị lữ hành đưa ra các chương trình giảm giá phòng, dịch vụ ăn uống, giá thuê hội trường, tổ chức hội nghị, hội thảo. Trong đó có nhiều cơ sở cao cấp như: Lan Rừng Phước Hải, Melia Hồ Tràm, Ixora Ho Tram By Fusion, Grand Hồ Tràm, Fusion Suites Vũng Tàu, Premier Pearl Vũng Tàu, The Coast Vũng Tàu, suối nước nóng Bình Châu… đưa ra các gói kích cầu hấp dẫn. Riêng tại Côn Đảo, các cơ sở lưu trú giảm giá phòng từ 10%-30% so với giá niêm yết và tặng thêm voucher dịch vụ, ưu đãi thêm cho khách hàng thân thiết.

Ngoài ra, ngành du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu cũng công bố thêm 54 tour, tuyến, điểm đến tham quan, trải nghiệm thú vị ở các địa phương trong tỉnh và thúc đẩy khai thác 9 tour kết nối với TPHCM nhằm thu hút lượng khách quốc tế đến với tỉnh.

Chăm chút khách tàu biển

Một tín hiệu đáng mừng gần đây là du khách quốc tế đến Bà Rịa - Vũng Tàu bằng tàu biển đang có nhiều dấu hiệu khởi sắc. Chỉ tính riêng trong tháng 10-2024, tỉnh đã đón được 4 chuyến tàu du lịch quốc tế với hơn 10.500 khách tham quan. Tuy số lượng còn khiêm tốn so với một số tỉnh, thành bạn nhưng đây là nguồn khách góp phần khỏa lấp khoảng trống mùa du lịch thấp điểm và qua đó cũng đẩy nhanh việc hình thành các sản phẩm du lịch đặc sắc. Từ nay đến tháng 5-2025, tỉnh dự kiến đón thêm khoảng 50 chuyến tàu du lịch quốc tế với khoảng hơn 120.000 lượt khách tham quan, trải nghiệm.

Qua khảo sát du khách nước ngoài, nhất là dòng khách đến từ châu Âu, châu Mỹ thích tìm hiểu văn hóa, nét đặc sắc trong dân gian, sản phẩm làm thủ công. Do đó, Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã bố trí quầy thông tin giới thiệu về du lịch, phát hành vòng tay quét mã QR giới thiệu các di tích, danh thắng nổi tiếng và 6 tour chuyên biệt bằng tiếng Anh cho khách du lịch tàu biển. Đồng thời, sản xuất bản tin, clip hình ảnh quảng bá điểm đến gửi cho các hãng tàu phối hợp truyền thông, giới thiệu điểm đến và đẩy mạnh công tác xúc tiến về du lịch tàu biển tại nước ngoài.

Nhận thấy tiềm năng lớn từ khách quốc tế qua đường tàu biển, tỉnh cũng đang đốc thúc các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thực hiện bến thuyền du lịch quốc tế 5 sao tại khu vực Bãi Trước của TP Vũng Tàu với vốn đầu tư lên đến hàng ngàn tỷ đồng. Dự án có quy mô cùng lúc đón 6.000-8.000 khách quốc tế trực tiếp cập bờ tại TP Vũng Tàu tham quan, trải nghiệm. Cùng với đó, TP Vũng Tàu cũng đẩy nhanh tiến độ dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân nhằm cải tạo cảnh quan khu vực bờ biển Bãi Sau với tổng mức đầu tư gần 1.100 tỷ đồng để mở rộng không gian vui chơi giải trí cho dòng khách nội địa.

PHÚ NGÂN