Kiểm soát an ninh trật tự từ cơ sở

Từ ngày 1-7 đến nay, công an các đơn vị, địa phương trên địa bàn TPHCM chủ động triển khai nhiều giải pháp đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) tại địa bàn, khu dân cư, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao trong quá trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Sau khi kết thúc hoạt động tổ chức cấp huyện, vai trò của lực lượng chức năng tại cơ sở được phát huy tối đa. Để đảm đương được nhiệm vụ, chính quyền các địa phương đã có sự chủ động chuyển bộ, tuyển lựa nhân sự lực lượng ANTT, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ, trở thành cánh tay nối dài của lực lượng công an chính quy ở các xã, phường. Các lực lượng ANTT “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” để triển khai các giải pháp hiệu quả, ngăn chặn và đẩy lùi tội phạm.

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, các phường tập trung nhiều khu công nghiệp như Dĩ An, Thuận An, Bình Dương (tỉnh Bình Dương trước đây) có mật độ dân cư cao và lao động di cư lớn, kèm theo đó là các “điểm nóng” về ANTT xung quanh khu công nghiệp, khu nhà trọ công nhân các khu đô thị mới và khu vực giáp ranh với tỉnh Đồng Nai. Các thách thức địa phương luôn phải giải quyết như: tệ nạn xã hội có chiều hướng biến tướng, lợi dụng không gian mạng để thực hiện hành vi phạm pháp; phương thức, thủ đoạn tội phạm ngày càng tinh vi, liên tỉnh, thường xuyên di chuyển… Những khó khăn này đòi hỏi yêu cầu cao cho công tác quản lý địa bàn, nắm tình hình và chủ động phòng ngừa tội phạm từ sớm; chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý cư trú, xử lý tin báo tố giác tội phạm...

Tại phường đông dân nhất TPHCM (hơn 227.000 người), Đảng ủy, UBND phường Dĩ An đã giao nhiệm vụ với lực lượng thực hiện công tác trật tự trị an địa phương, chủ động phối hợp triệt phá nhiều vụ việc, tụ điểm phức tạp, đẩy lùi tình trạng trộm cắp, tội phạm bảo kê tại các chợ truyền thống, bến xe và khu nhà trọ công nhân. Việc sinh hoạt dưới cờ hàng tuần có sự tham gia đầy đủ của hệ thống chính trị cơ sở cũng được lãnh đạo phường lồng ghép các nội dung kiểm soát ANTT giúp cán bộ, chiến sĩ cơ sở được tiếp lửa, chủ động nắm địa bàn được giao.

Cùng với giao nhiệm vụ, lãnh đạo các xã, phường cũng chủ động nâng cao đạo đức nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm trong thực thi pháp luật, đảm bảo công tác đấu tranh, xử lý minh bạch, đúng pháp luật, tạo niềm tin cho nhân dân, nhất là tăng cường phối hợp giữa công an, chính quyền cơ sở, MTTQ và các đoàn thể trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc để huy động sức mạnh xã hội trong phòng chống tội phạm.

LÊ XUÂN