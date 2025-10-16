Xây dựng Vĩnh Long thành trung tâm năng lượng tái tạo của vùng

Tỉnh ủy Vĩnh Long vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 1 (nhiệm kỳ 2025-2030). Đây là dấu mốc lịch sử, sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt sau khi hợp nhất 3 tỉnh Bến Tre, Trà Vinh và Vĩnh Long trước đây. Một trong những mục tiêu quan trọng được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh hướng tới trong nhiệm kỳ này là xây dựng tỉnh Vĩnh Long thành Trung tâm kinh tế biển và sản xuất năng lượng tái tạo của vùng ĐBSCL.

Các kỹ sư làm việc tại Trung tâm điều khiển của Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1

Để sớm hiện thực hóa mục tiêu, tỉnh đang quyết tâm, quyết liệt thực hiện nhiều giải pháp.

Phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế

Ông Trần Quốc Tuấn, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Vĩnh Long, cho biết, tỉnh có lợi thế tự nhiên với hơn 130km bờ biển, hệ thống sông ngòi dày đặc, địa hình bằng phẳng và khí hậu gió mùa đặc trưng. Ngoài ra, Vĩnh Long cũng nằm trong khu vực có nguồn sinh khối dồi dào, bức xạ mặt trời cao. Đây là yếu tố thuận lợi để phát triển điện gió, điện mặt trời và điện sinh khối. Đặc biệt, Vĩnh Long nằm ở trung tâm vùng ĐBSCL, hạ tầng giao thông được kết nối, góp phần nâng cao và phát huy vai trò đầu tàu năng lượng tái tạo của khu vực.

Hiện, Vĩnh Long đang vận hành thương mại tổng công suất 5.416MW điện, trong đó có 918MW từ năng lượng tái tạo, đạt tổng sản lượng gần 30 tỷ kWh/năm, tạo ra giá trị tương đương 24.300 tỷ đồng. Tại Trung tâm điện lực Duyên Hải, các nhà máy nhiệt điện có công suất 4.515MW, lớn nhất cả nước. Theo quy hoạch đến năm 2030, tổng công suất các nguồn điện của tỉnh Vĩnh Long đạt 9.127MW. Trong đó, có 52 dự án điện gió với tổng công suất 4.179MW, 5 dự án điện mặt trời, công suất 339MW cùng các dự án điện sinh khối, điện rác, điện nhiệt.

Giám đốc Sở Công thương tỉnh Vĩnh Long Trần Quốc Tuấn đánh giá, các dự án điện gió, điện mặt trời khi đi vào vận hành đồng bộ, không chỉ tạo nguồn năng lượng ổn định, mà còn đóng góp mạnh mẽ vào ngân sách, tạo việc làm, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, và hơn hết là thắp sáng khát vọng xanh của tỉnh. Theo khảo sát mới đây của Viện Năng lượng (Bộ Công thương), tỉnh Vĩnh Long có khả năng khai thác khoảng 3.900MW điện gió trên đất liền, ven biển vào năm 2030, ngoài ra điện gió ngoài khơi có thể đạt khoảng 1.000MW.

Bên cạnh các yếu tố thuận lợi, lãnh đạo Sở Công thương tỉnh Vĩnh Long cho biết, địa phương cũng nhận diện một số “điểm nghẽn” trong phát triển năng lượng tái tạo cần được khơi thông. Đó là thể chế, thủ tục đầu tư vẫn còn chồng chéo, kéo dài; hạ tầng truyền tải, giải tỏa công suất còn hạn chế; cơ chế lựa chọn nhà đầu tư cần minh bạch, linh hoạt và khuyến khích đổi mới sáng tạo. Để nắm rõ và sớm tháo gỡ những bất cập, khó khăn này, địa phương vừa tổ chức gặp gỡ, lắng nghe ý kiến, chia sẻ của các doanh nghiệp, nhà khoa học để có giải pháp giải quyết phù hợp. Với những đề xuất, kiến nghị ngoài thẩm quyền giải quyết, tỉnh Vĩnh Long sẽ có báo cáo và kiến nghị các bộ ngành quan tâm giải quyết.

Đại diện Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 4 cho rằng, Vĩnh Long có tiềm năng rất lớn để phát triển điện gió cả trên bờ, ven biển và ngoài khơi. Song, hệ thống truyền tải hiện chưa đáp ứng kịp tốc độ phát triển nguồn, dẫn đến nguy cơ quá tải và tổn thất công suất cao. Do đó, tỉnh Vĩnh Long cần sớm làm việc với các cơ quan liên quan đẩy nhanh đầu tư các công trình 110kV, 220kV, 500kV đã có trong kế hoạch trên địa bàn.

Sát cánh cùng doanh nghiệp

Ông Nguyễn Quỳnh Thiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, cho biết, tỉnh đang quyết tâm cụ thể hóa Nghị quyết số 70-NQ/TW ngày 20-8-2025 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Nghị quyết 70), coi kinh tế xanh và năng lượng tái tạo là hướng đi chiến lược, là động lực để chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng xanh, bền vững. “Tỉnh Vĩnh Long sẽ xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, ổn định, ban hành chính sách vượt trội để thu hút các dự án năng lượng mới như điện gió, điện mặt trời; ưu tiên quỹ đất, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Quỳnh Thiện cam kết. Theo Phó Chủ tịch Nguyễn Quỳnh Thiện, tỉnh sẽ phối hợp chặt chẽ với các tỉnh thành trong vùng ĐBSCL, mời gọi các tập đoàn trong và ngoài nước đầu tư công nghệ cao, hệ thống lưu trữ năng lượng, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm năng lượng sạch của khu vực, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và thực hiện cam kết chuyển đổi xanh.

“Với những tiềm năng, lợi thế và sự quyết tâm như trên, tin rằng trong tương lai gần, Vĩnh Long sẽ trở thành Trung tâm năng lượng tái tạo của khu vực ĐBSCL và là Trung tâm xuất khẩu năng lượng sạch của cả nước”, ông Nguyễn Quỳnh Thiện kỳ vọng.

MINH NGUYÊN