Kiểm tra, chấn chỉnh an toàn giao thông tại các điểm giao cắt Vành đai 3

Ngày 16-4, UBND phường Long Bình (TPHCM) phối hợp với Đội CSGT Rạch Chiếc thuộc Phòng CSGT (PC08), Phòng Kiểm tra liên ngành của Sở Xây dựng, Ban Giao thông TPHCM, Trung tâm Quản lý giao thông và Hạ tầng kỹ thuật TPHCM tổ chức kiểm tra thực địa công tác bảo đảm an toàn giao thông tại các điểm giao cắt với Dự án đường Vành đai 3.

Đoàn đã khảo sát các vị trí giao giữa Vành đai 3 với các đường số 23, Phước Thiện, Nguyễn Xiển và Long Sơn. Tại hiện trường, đoàn ghi nhận tình hình thi công, lập biên bản và chỉ ra một số tồn tại cần khắc phục.

Qua kiểm tra, đoàn yêu cầu các nhà thầu tăng cường bảo đảm an toàn giao thông tại các nút giao, giữ gìn vệ sinh môi trường, đồng thời bổ sung đầy đủ hệ thống báo hiệu như biển báo, rào chắn, đèn cảnh báo, tín hiệu giao thông theo quy định.

Đặc biệt, tại các khu vực rào chắn, các đơn vị thi công phải bố trí đèn chiếu sáng ban đêm, lực lượng điều tiết giao thông 24/24 giờ; lắp đặt cảnh báo từ xa, bảo đảm độ phản quang và thường xuyên duy tu các tuyến đường tạm.

Đại diện các nhà thầu cam kết khẩn trương khắc phục các tồn tại, bảo đảm an toàn cho người dân trong suốt quá trình thi công dự án.

