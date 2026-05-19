Nhiều phường xã hưởng ứng sôi nổi "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác"

Sáng 19-5, nhiều địa phương trên địa bàn TPHCM đồng loạt ra quân hưởng ứng phong trào "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác" với nhiều hoạt động thiết thực, góp phần xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp tại cộng đồng dân cư

* Sáng 19-5, trong lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh", phường Tân Hưng (TPHCM) khởi công xây dựng Công viên đường số 14. Đây là đường đi bộ ven sông, đan xen là tiểu cảnh nghệ thuật và những đồi cỏ xanh.

Các đại biểu tham gia trồng cây tại lễ phát động. Ảnh ĐÀO TRANG

Theo đó, phường tập trung cải tạo các tuyến đường, khu vực ven kênh rạch, phát triển thêm mảng xanh công cộng, xây dựng các công viên nhỏ, điểm sinh hoạt công cộng phục vụ người dân. Trong đó, việc xây dựng Công viên đường số 14 mang tính đột phá, thay đổi toàn diện diện mạo cảnh quan khu vực, tạo sức hút mạnh mẽ cho người dân và du khách.

Công nhân thi công xây dựng Công viên đường số 14. Ảnh ĐÀO TRANG

Công viên đường số 14 có điểm nhấn là đường đi bộ ven sông, xen kẽ là là tiểu cảnh nghệ thuật, những đồi cỏ xanh. Khu vực này sẽ trồng cây kèn hồng để tạo điểm nhấn cảnh quan. Kinh phí thực hiện khoảng 700 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa.

Phối cảnh Công viên đường số 14

Dịp này, Phó Chủ tịch UBND phường Tân Hưng Nguyễn Minh Thiện kêu gọi người dân tiếp tục đồng hành, chung tay trồng và chăm sóc cây xanh với mục tiêu đạt tối thiểu 200 cây/năm nhằm xây dựng phường Tân Hưng xanh - sạch - đẹp.

Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường TP.HCM hỗ trợ 1.500 cây xanh cho xã Long Hải.

* Cũng trong buổi sáng 19-5, Ủy ban MTTQ xã Long Hải (TPHCM) tổ chức lễ phát động trồng cây xanh và ra mắt công trình “Vườn cây Đại đoàn kết” tại ấp Hải Bình (xã Long Hải). Đây là họat động thiết thực nhằm góp phần xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp và lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư.

Các đại biểu tham gia trồng cây tại lễ phát động

Dịp này, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường TPHCM đã trao bảng hỗ trợ 1.500 cây xanh gồm giáng hương, phi lao, chuông vàng và kèn hồng cho Ủy ban MTTQ xã Long Hải. Tiếp đó, địa phương bàn giao công trình “Vườn cây Đại đoàn kết” cho Ban Công tác Mặt trận ấp Hải Bình quản lý, chăm sóc.

THU HƯỜNG