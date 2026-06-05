Nhiều địa phương ra quân hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 2026

Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5-6) và Tháng hành động vì môi trường năm 2026, đồng loạt nhiều địa phương trên địa bàn TPHCM tổ chức lễ phát động, ra quân làm vệ sinh, trồng cây xanh và triển khai các mô hình bảo vệ môi trường tại khu dân cư.

Sáng 5-6, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Bình Dương, UBND phường Bình Dương tổ chức lễ phát động Tháng hành động vì môi trường và hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2026 gắn với phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường”.

Phường Bình Dương phát động Tháng hành động vì môi trường và hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới

Tham dự lễ phát động, đồng chí Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh trách nhiệm của cộng đồng trong công tác bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; đồng thời kêu gọi toàn xã hội chung tay thực hiện các giải pháp thiết thực nhằm xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp, hướng tới phát triển bền vững.

Nhiều hoạt động ý nghĩa được lồng ghép trong chương trình lễ phát động của phường Bình Dương

Hưởng ứng lời phát động, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bình Dương Nguyễn Chí Trung khẳng định quyết tâm của địa phương trong triển khai hiệu quả các nhiệm vụ bảo vệ môi trường, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Trong khuôn khổ chương trình đã diễn ra lễ ký kết chương trình phối hợp giữa Ủy ban MTTQ TPHCM với Sở Nông nghiệp và Môi trường về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học giai đoạn 2026-2030.

Dịp này, phường Bình Dương ra mắt 20 khu dân cư bảo vệ môi trường; tiếp nhận các công trình, phần việc từ doanh nghiệp như “Con đường muôn sắc hoa”, hỗ trợ thùng rác cho khu dân cư.

Ngay sau lễ phát động, các đại biểu tham gia trồng cây tại công trình “Vườn cây Đại đoàn kết”, đồng thời các khu phố đồng loạt ra quân tổng vệ sinh, thu gom rác thải, chăm sóc cây xanh và tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong nhân dân.

* Cùng ngày, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Phú tổ chức lễ ra quân hưởng ứng phong trào “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo cán bộ, đoàn viên, hội viên và người dân trên địa bàn.

Đại diện các khu phố của Phường An Phú lễ ký kết chương trình phối hợp về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường

Tại lễ phát động, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường An Phú Phan Công Vinh cho biết, phong trào hướng đến mục tiêu xây dựng địa phương ngày càng xanh hơn, sạch hơn, văn minh hơn thông qua những hành động cụ thể, thiết thực và được duy trì thường xuyên trong đời sống hằng ngày.

Hội viên, đoàn viên của các đoàn thể phường An Phú ra quân dọn dẹp vệ sinh vỉa hè

Tại chương trình, đại diện 7 khu phố ký kết hưởng ứng phong trào thi đua với nhiều nội dung cụ thể, như: đẩy mạnh phân loại rác tại nguồn, giảm thiểu rác thải nhựa, duy trì các tuyến đường hoa, mảng xanh cộng đồng, nhân rộng các mô hình “Ngày Chủ nhật xanh”, “Đổi rác thải nhựa lấy quà tặng” và các mô hình tự quản về môi trường.

* Tại phường Bến Cát, lễ phát động được tổ chức tại khu phố Mỹ Thạnh.

Lễ phát động tại phường Bến Cát

Sau lễ phát động, 13 khu phố đồng loạt ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, chỉnh trang cảnh quan khu dân cư.

Lãnh đạo phường Bến Cát tham gia chăm sóc bồn cây

TÂM TRANG