Phường Thạnh Mỹ Tây ra quân trồng 5.000 cây xanh

Sáng 7-6, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thạnh Mỹ Tây (TPHCM) tổ chức Lễ phát động và ra quân hưởng ứng phong trào “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp".
Tại lễ phát động, đồng chí Nguyễn Thu Hương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường kêu gọi, để bảo vệ môi trường, mỗi người dân hãy bắt đầu từ những việc làm nhỏ nhất, như không xả rác bừa bãi; bỏ rác đúng nơi, đúng giờ; hạn chế sử dụng túi nilon, sản phẩm nhựa dùng một lần; phân loại rác tại nguồn; tiết kiệm điện, nước; trồng và chăm sóc cây xanh; giữ gìn vệ sinh trước nhà, trong hẻm, nơi công cộng.
Ngay sau lễ phát động, đông đảo đoàn viên, thanh niên, hội viên và lực lượng vũ trang trên địa bàn ra quân làm vệ sinh, thực hiện các công trình: trồng cây xanh tại chung cư Nguyễn Ngọc Phương; “Tuyến cây Đại đoàn kết” tại hẻm 72 Nguyễn Văn Thương; “Góc phố nở hoa” tại khu vực 1/37 – 1/39 Võ Oanh; nâng cấp hẻm ở 83 Ung Văn Khiêm; thực hiện mô hình “Xanh – sạch – đẹp” tại 818 Xô Viết Nghệ Tĩnh; phát động mô hình “Mỗi hộ dân một chậu cây xanh”...
Đồng chí Lâm Quốc Chính, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường nhấn mạnh tại lễ phát động: "Mỗi hành động nhỏ hôm nay là một đóng góp ý nghĩa cho môi trường ngày mai; mỗi cây xanh được vun trồng sẽ góp phần tô điểm cho phường Thạnh Mỹ Tây ngày càng xanh hơn, sạch hơn, đẹp hơn và đáng sống hơn".