Phường Thạnh Mỹ Tây ra quân trồng 5.000 cây xanh

Đó là số cây mà Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường TPHCM trao tặng cho phường Thạnh Mỹ Tây tại lễ phát động và ra quân hưởng ứng phong trào “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp".

Tiết mục văn nghệ chào mừng tại lễ phát động

Sáng 7-6, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thạnh Mỹ Tây (TPHCM) tổ chức Lễ phát động và ra quân hưởng ứng phong trào “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp".

﻿Ông Đặng Văn Khoa, Chủ tịch Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường TPHCM trao tặng 5.000 cây xanh cho phường Thạnh Mỹ Tây tại lễ phát động

Tại lễ phát động, đồng chí Nguyễn Thu Hương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường kêu gọi, để bảo vệ môi trường, mỗi người dân hãy bắt đầu từ những việc làm nhỏ nhất, như không xả rác bừa bãi; bỏ rác đúng nơi, đúng giờ; hạn chế sử dụng túi nilon, sản phẩm nhựa dùng một lần; phân loại rác tại nguồn; tiết kiệm điện, nước; trồng và chăm sóc cây xanh; giữ gìn vệ sinh trước nhà, trong hẻm, nơi công cộng.

﻿Các ban ngành, đoàn thể, khu phố ký kết hưởng ứng phong trào trồng cây xanh

﻿Trao bảng biểu trưng tặng cây xanh cho 76 khu phố trên địa bàn

Ngay sau lễ phát động, đông đảo đoàn viên, thanh niên, hội viên và lực lượng vũ trang trên địa bàn ra quân làm vệ sinh, thực hiện các công trình: trồng cây xanh tại chung cư Nguyễn Ngọc Phương; “Tuyến cây Đại đoàn kết” tại hẻm 72 Nguyễn Văn Thương; “Góc phố nở hoa” tại khu vực 1/37 – 1/39 Võ Oanh; nâng cấp hẻm ở 83 Ung Văn Khiêm; thực hiện mô hình “Xanh – sạch – đẹp” tại 818 Xô Viết Nghệ Tĩnh; phát động mô hình “Mỗi hộ dân một chậu cây xanh”...

﻿Đồng chí Nguyễn Thu Hương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường tham gia trồng, chăm sóc cây xanh sau lễ phát động tại chung cư Nguyễn Ngọc Phương

Đồng chí Lâm Quốc Chính, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường nhấn mạnh tại lễ phát động: "Mỗi hành động nhỏ hôm nay là một đóng góp ý nghĩa cho môi trường ngày mai; mỗi cây xanh được vun trồng sẽ góp phần tô điểm cho phường Thạnh Mỹ Tây ngày càng xanh hơn, sạch hơn, đẹp hơn và đáng sống hơn". Đồng chí Lâm Quốc Chính, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Thạnh Mỹ Tây, phát biểu tại lễ phát động

TRẦN KIM YẾN