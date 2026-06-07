Sức sống cơ sở

Phường Thạnh Mỹ Tây ra quân trồng 5.000 cây xanh

SGGPO

Đó là số cây mà Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường TPHCM trao tặng cho phường Thạnh Mỹ Tây tại lễ phát động và ra quân hưởng ứng phong trào “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp".

Tiết mục văn nghệ chào mừng tại lễ phát động
Tiết mục văn nghệ chào mừng tại lễ phát động

Sáng 7-6, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thạnh Mỹ Tây (TPHCM) tổ chức Lễ phát động và ra quân hưởng ứng phong trào “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp".

4.jpg
﻿Ông Đặng Văn Khoa, Chủ tịch Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường TPHCM trao tặng 5.000 cây xanh cho phường Thạnh Mỹ Tây tại lễ phát động

Tại lễ phát động, đồng chí Nguyễn Thu Hương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường kêu gọi, để bảo vệ môi trường, mỗi người dân hãy bắt đầu từ những việc làm nhỏ nhất, như không xả rác bừa bãi; bỏ rác đúng nơi, đúng giờ; hạn chế sử dụng túi nilon, sản phẩm nhựa dùng một lần; phân loại rác tại nguồn; tiết kiệm điện, nước; trồng và chăm sóc cây xanh; giữ gìn vệ sinh trước nhà, trong hẻm, nơi công cộng.

3.jpg
﻿Các ban ngành, đoàn thể, khu phố ký kết hưởng ứng phong trào trồng cây xanh
2.jpg
﻿Trao bảng biểu trưng tặng cây xanh cho 76 khu phố trên địa bàn

Ngay sau lễ phát động, đông đảo đoàn viên, thanh niên, hội viên và lực lượng vũ trang trên địa bàn ra quân làm vệ sinh, thực hiện các công trình: trồng cây xanh tại chung cư Nguyễn Ngọc Phương; “Tuyến cây Đại đoàn kết” tại hẻm 72 Nguyễn Văn Thương; “Góc phố nở hoa” tại khu vực 1/37 – 1/39 Võ Oanh; nâng cấp hẻm ở 83 Ung Văn Khiêm; thực hiện mô hình “Xanh – sạch – đẹp” tại 818 Xô Viết Nghệ Tĩnh; phát động mô hình “Mỗi hộ dân một chậu cây xanh”...

z7909022415376_8e10ba58dc8dd77f89d9de0e2ea249f4.jpg
﻿Đồng chí Nguyễn Thu Hương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường tham gia trồng, chăm sóc cây xanh sau lễ phát động tại chung cư Nguyễn Ngọc Phương

Đồng chí Lâm Quốc Chính, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường nhấn mạnh tại lễ phát động: "Mỗi hành động nhỏ hôm nay là một đóng góp ý nghĩa cho môi trường ngày mai; mỗi cây xanh được vun trồng sẽ góp phần tô điểm cho phường Thạnh Mỹ Tây ngày càng xanh hơn, sạch hơn, đẹp hơn và đáng sống hơn".

5.jpg
Đồng chí Lâm Quốc Chính, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Thạnh Mỹ Tây, phát biểu tại lễ phát động
TRẦN KIM YẾN

Từ khóa

Nguyễn Ngọc Phương “Tuyến cây Đại đoàn kết” tại hẻm 72 Nguyễn Văn Thương “Góc phố nở hoa” tại khu vực 1/37 – 1/39 Võ Oanh nâng cấp hẻm tại 83 Ung Văn Khiêm thực hiện mô hình “Xanh – sạch – đẹp” tại 818 Xô Viết Nghệ Tĩnh phát động mô hình “Mỗi hộ dân một chậu cây xanh”

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn