Sau khi "tấn công" các bãi biển ở phường Vũng Tàu, lượng lớn lục bình tiếp tục trôi dạt vào các bãi biển khu vực xã Hồ Tràm (TPHCM) làm ảnh hưởng đến môi trường và hoạt động du lịch trên địa bàn.

Video: Xã Hồ Tràm ra quân thu gom lục bình và rác đại dương

Ngày 6-6, xã Hồ Tràm (TPHCM) tổ chức ra quân thu gom lục bình và rác đại dương. Tham gia chương trình có đông đảo các cấp lãnh đạo, ban ngành, đoàn thể, lực lượng công an, quân sự và nhân dân trên địa bàn xã.

Ngay từ sáng sớm, các lực lượng tích cực thu gom lục bình, rác thải nhựa, ngư cụ hư hỏng và các loại rác do sóng biển đánh dạt vào bờ.

Lực lượng dân quân tự vệ, thanh niên tham gia thu gom lục bình, rác đại dương đưa lên xe chở đến nơi tập kết theo quy định. Ảnh: CTV

Hoạt động không chỉ góp phần cải thiện môi trường, bảo vệ hệ sinh thái biển mà còn nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường.

Lục bình trôi dạt vào biển Hồ Tràm. Ảnh: QUANG VŨ

Trước đó, ngày 5-6, nhiều khu vực bãi biển xã Hồ Tràm xuất hiện tình trạng lục bình cùng rác thải đại dương trôi dạt vào bờ với số lượng lớn, phủ kín nhiều đoạn bãi tắm.

Lực lượng chức năng tham gia thu gom lục bình và rác đại dương tại biển Hồ Tràm. Ảnh: CTV

Cụ thể, trên tuyến bờ biển dài khoảng 8km từ khu vực ven biển Lộc An đến bãi tắm công cộng Hồ Tràm, lục bình xuất hiện dày đặc dọc mép nước.

Lục bình tấp kín bãi biển Hồ Tràm. Ảnh: QUANG VŨ

Tại một số vị trí, lục bình kết thành từng dải kéo dài trên bãi cát, trong khi ngoài khơi vẫn còn nhiều đám lớn đang tiếp tục trôi vào bờ. Khu vực gần cầu ngắm biển Hồ Tràm được xác định là nơi tập trung lượng lục bình nhiều nhất.

Lực lượng vũ trang xã Hồ Tràm chung tay thu gom lục bình. Ảnh: THANH HỒNG

Ông Huỳnh Phi Khánh, Chủ tịch UBND xã Hồ Tràm, cho biết ngay trong sáng 5-6, địa phương đã huy động lực lượng vệ sinh môi trường, phương tiện cơ giới cùng các đơn vị liên quan thu gom lục bình và rác thải dạt vào bờ.

Du khách bất lực ngồi ngắm biển trước lượng lục bình dạt vào bãi biển Hồ Tràm. Ảnh: QUANG VŨ

Tuy nhiên, lượng lục bình lớn vẫn tiếp tục dạt các bãi biển nên ngày 6-6, xã tiếp tục huy động các lực lượng, người dân và doanh nghiệp tham gia thu gom, làm sạch bãi biển.

Một lượng lớn lục bình trôi dạt vào biển Hồ Tràm. Ảnh: CTV

Toàn bộ lượng rác và lục bình sau khi thu gom được vận chuyển về nơi tập kết để xử lý theo đúng quy định về môi trường. Thông qua đợt ra quân, xã Hồ Tràm tiếp tục lan tỏa thông điệp “Mỗi người dân là một tuyên truyền viên bảo vệ môi trường”, góp phần xây dựng hình ảnh địa phương văn minh, thân thiện, giữ gìn vẻ đẹp của bãi biển Hồ Tràm – điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước.

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QUANG VŨ