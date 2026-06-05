Phường Vũng Tàu và xã Xuân Sơn hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới

Ngày 5-6, phường Vũng Tàu và xã Xuân Sơn (TPHCM) tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (ngày 5-6) với sự tham gia của đông đảo cán bộ, đoàn viên, hội viên, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn.

* Tại phường Vũng Tàu, lãnh đạo địa phương đã chia sẻ thông điệp của Ngày môi trường thế giới năm 2026 là “Toàn cầu chung tay hành động vì khí hậu”. Là một địa phương ven biển đang phát triển mạnh về du lịch, thương mại và dịch vụ thì công tác bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học càng có ý nghĩa hết sức quan trọng. Do đó, việc giữ gìn cảnh quan thiên nhiên và môi trường biển của phường Vũng Tàu là trách nhiệm của cả cộng đồng để phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

﻿Công ty Dầu khí Việt Nhật trao tặng phường Vũng Tàu thùng rác để phân loại rác thải nguy hại. Ảnh: QUANG VŨ

Do đó, việc giữ gìn cảnh quan thiên nhiên và môi trường biển là trách nhiệm của cả cộng đồng để phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Công ty Dầu khí Việt Nhật trao tặng phường Vũng Tàu thùng rác để phân loại rác thải nguy hại. Ảnh: QUANG VŨ

Hiện nay, Vũng Tàu đang đối mặt với nhiều thách thức như lượng rác thải nhựa gia tăng, tình trạng xả rác không đúng nơi quy định, tập kết rác sai thời gian và ý thức bảo vệ môi trường của một bộ phận người dân chưa cao. Những vấn đề này nếu không được giải quyết kịp thời sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng môi trường sống, sức khỏe cộng đồng và hình ảnh du lịch của địa phương.

Tại buổi lễ, lãnh đạo phường kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, hộ kinh doanh và toàn thể Nhân dân tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường như tổng vệ sinh khu dân cư, thu gom rác thải trên các tuyến đường, khu vực công cộng và bãi biển; thực hiện phân loại rác tại nguồn; hạn chế sử dụng nhựa dùng một lần; tiết kiệm năng lượng; ưu tiên các phương tiện giao thông xanh; tích cực trồng và chăm sóc cây xanh.

Sau lễ phát động, phường Vũng Tàu ra quân thu gom lục bình đang phủ kín vùng biển Bãi Trước. Ảnh: QUANG VŨ

Ngay sau lễ phát động, hội viên, đoàn viên của các đoàn thể đồng loạt ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, thu gom rác thải đại dương, làm sạch các tuyến đường và khu vực ven biển. Hoạt động góp phần lan tỏa thông điệp sống xanh, nâng cao ý thức cộng đồng, chung tay xây dựng phường Vũng Tàu xanh – sạch – đẹp, phát triển bền vững vì môi trường và các thế hệ tương lai.

* Tại xã Xuân Sơn (TPHCM), hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5-6) cũng diễn ra khá sôi nổi với sự tham gia của đông đảo hội viên, đoàn viên, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang và người dân trên địa bàn.

Các chiến sĩ dân quân tự vệ xã Xuân Sơn tham gia trong cây sau lễ phát động

Tại buổi lễ, lãnh đạo xã kêu gọi các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, thu gom và phân loại rác thải, hạn chế sử dụng nhựa dùng một lần, trồng và chăm sóc cây xanh, bảo vệ nguồn nước, giữ gìn cảnh quan thiên nhiên và bảo tồn đa dạng sinh học.

Đoàn viên thanh niên xã Xuân Sơn tham gia trồng cây dọc các tuyến đường của xã

Sau lễ phát động, các lực lượng đồng loạt ra quân trồng cây trên tuyến đường Bia tưởng niệm thuộc ấp Sơn Hòa. Đồng thời triển khai các hoạt động tuyên truyền, lan tỏa lối sống xanh, khuyến khích gia đình và cộng đồng thực hiện những hành động thân thiện với môi trường.

Những ngày tiếp theo, xã tiếp tục triển khai các hoạt động dọn vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, phát quang bụi rậm và chăm sóc cây xanh trên các tuyến đường của địa phương.

QUANG VŨ - PHƯỚC QUÝ