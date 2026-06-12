Xã Cần Giờ ra mắt các tổ tự quản xanh

Ngày 12-6, xã Cần Giờ (TPHCM) tổ chức Ngày hội “Vì một Cần Giờ xanh” năm 2026 với nhiều hoạt động nhằm chung tay bảo vệ môi trường, xây dựng khu dân cư xanh, sạch, đẹp, an toàn.

Trong khuôn khổ ngày hội, UBND xã công bố quyết định và ra mắt các Tổ tự quản xanh ở các ấp; tặng cây xanh cho người dân, trao bảng "Cấm xả rác" cho các tổ tự quản; hội thi "Rung chuông vàng" tìm hiểu kiến thức bảo vệ môi trường; mở các quầy đổi rác thải lấy cây xanh; trưng bày các sản phẩm tái chế và ra mắt mô hình “Khu dân cư xanh, sạch, đẹp, an toàn” tại tổ 7, tổ 8 ấp Hòa Hiệp.

Tại ngày hội, UBND xã Cần Giờ ký kết chương trình phối hợp công tác bảo vệ môi trường với Ủy ban MTTQ xã. Ảnh: THANH TÂM

Thông qua các hoạt động hưởng ứng, xã Cần Giờ mong muốn góp phần nâng cao ý thức cộng đồng trong việc phân loại rác tại nguồn, hạn chế rác thải nhựa dùng một lần, xây dựng lối sống thân thiện với môi trường, góp phần thực hiện hiệu quả mô hình “Vì một Cần Giờ xanh” và xây dựng địa phương ngày càng xanh, sạch, đẹp, văn minh.

Lãnh đạo xã Cần Giờ trao tặng cây xanh cho các hội viên cựu chiến binh. Ảnh: THANH TÂM

Quầy hàng đổi rác lấy quà tại ngày hội. Ảnh: THANH TÂM

CẨM NƯƠNG