Phường Diên Hồng, Gia Định đồng loạt hành động vì môi trường xanh

Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5-6), Tháng Hành động vì môi trường và phong trào “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp”, sáng 6-6, phường Diên Hồng và phường Gia Định (TPHCM) đồng loạt tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm lan tỏa lối sống xanh trong cộng đồng.

Tại ngày hội môi trường với chủ đề “Phường Diên Hồng hành động xanh vì môi trường xanh”, Chủ tịch UBND phường Diên Hồng Nguyễn Trường Sơn kêu gọi người dân tích cực phân loại rác tại nguồn, tiết kiệm điện, nước, trồng cây xanh, hạn chế sử dụng nhựa dùng một lần và giữ gìn vệ sinh môi trường. Mỗi hộ gia đình là một “pháo đài xanh”, mỗi người dân là một “chiến sĩ bảo vệ môi trường”.

Phường Diên Hồng trao tặng cây xanh đến các khu phố trên địa bàn. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Ngày hội thu hút đông đảo người dân tham gia với nhiều hoạt động như đổi rác lấy quà, thu gom chất thải điện tử, hướng dẫn tái chế, giới thiệu sản phẩm thân thiện môi trường, trò chơi tìm hiểu kiến thức môi trường và trình diễn thời trang từ vật liệu tái chế.

Dịp này, phường Diên Hồng trao tặng cây xanh cho 38 khu phố, phát động phong trào “Thành phố muôn sắc hoa” và ký kết thực hiện công trình “Xây dựng tuyến đường Đào Duy Từ sáng - xanh - sạch - đẹp”, góp phần nâng cao chất lượng môi trường sống và chỉnh trang đô thị.

Công trình “Vườn cây đại đoàn kết” tại dạ cầu Điện Biên Phủ, phường Gia Định. Ảnh: MINH HẢI

Sáng cùng ngày, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Gia Định phát động phong trào bảo vệ môi trường với các mô hình: Gia Định xanh - khu phố sạch, hàng Việt thân thiện với môi trường, trao tặng 1.000 cây xanh và túi môi trường cho người dân.

Dịp này, phường Gia Định cũng ra mắt công trình “Vườn cây đại đoàn kết” tại dạ cầu Điện Biên Phủ. Bên cạnh đó, lực lượng đoàn viên, hội viên phụ nữ đồng loạt ra quân vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, xóa quảng cáo trái phép và triển khai cuộc vận động “5 không, 3 sạch, 3 an”, góp phần xây dựng khu dân cư văn minh, xanh, sạch, đẹp.

ĐÌNH DƯ - MINH HẢI