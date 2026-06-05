Người dân hiến kế xây dựng môi trường xanh

Ngày 5-6, xã Bàu Bàng (TPHCM) tổ chức diễn đàn “Tháng nghe dân nói” với chuyên đề “Xử lý ô nhiễm môi trường và thu gom rác”.

Diễn đàn "Tháng nghe dân nói" tổ chức tại tại Nhà văn hóa ấp Cây Sắn, xã Bàu Bàng

Tại buổi đối thoại, người dân nêu nhiều ý kiến, kiến nghị, nhất là các vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh trên địa bàn.

Cử tri Trần Dũng (ấp Cây Sắn) ghi nhận những nỗ lực của địa phương trong việc xử lý các điểm rác tự phát trên các tuyến đường trọng điểm như Quốc lộ 13, đường NC, ĐT741C và các khu dân cư.

Người dân đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường ngay tại khu dân cư

Tuy nhiên, người dân phản ánh vẫn còn tình trạng xả rác không đúng quy định, thậm chí né tránh camera giám sát, gây mất mỹ quan và ô nhiễm môi trường.

Chương trình lồng ghép nhiều hoạt động ý nghĩa hướng đến trẻ em dịp hè

Để góp phần bảo vệ môi trường, ông Lại Đức Hạnh đề xuất nghiêm túc thực hiện phân loại rác tại nguồn, tăng cường trồng cây xanh, duy trì vệ sinh môi trường và thực hiện tiêu độc, khử trùng định kỳ tại khu dân cư.

Bà Phạm Thị Ngọc Lan còn kiến nghị địa phương xử lý nghiêm các trường hợp xả rác bừa bãi, có biện pháp mạnh đối với tình trạng chó thả rông gây mất an toàn giao thông và phát tán rác thải sinh hoạt.

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã phối hợp Ban Công tác Mặt trận ấp Cây Sắn ra mắt mô hình “Trạm Sống Xanh – Đổi rác thải nhận quà”

Cũng tại buổi đối thoại, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã phối hợp Ban Công tác Mặt trận ấp Cây Sắn ra mắt mô hình “Trạm sống xanh – Đổi rác thải nhận quà”. Kết thúc chương trình, ban tổ chức thu gom gần 800kg phế liệu.

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