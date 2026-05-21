Đề xuất lập quy chế quản lý Khu xử lý chất thải Tóc Tiên

Ngày 21-5, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh cùng đại diện các sở, ban, ngành đã kiểm tra thực tế tại Khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên (xã Châu Pha, TPHCM).

Đoàn công tác đã kiểm tra quy trình vận hành, tiếp nhận và xử lý chất thải tại khu xử lý cũng như tại Công ty TNHH Kbec Vina, đơn vị đang xử lý nhiều loại chất thải công nghiệp và chất thải nguy hại trên địa bàn.

Đoàn công tác khảo sát hệ thống thoát nước thải tại các doanh nghiệp hoạt động trong Khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên

Theo UBND xã Châu Pha, Khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên hiện tiếp nhận và xử lý nhiều loại chất thải, gồm rác sinh hoạt, chất thải công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại.

UBND xã Châu Pha kiến nghị UBND TPHCM sớm ban hành quy chế quản lý riêng đối với Khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên, trong đó xác định rõ chức năng, trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa các sở, ngành và chính quyền địa phương trong quản lý môi trường, đất đai, xây dựng và hạ tầng kỹ thuật.

Đoàn kiểm tra bên trong Công ty TNHH Kbec Vina

Địa phương cũng đề xuất lắp đặt hệ thống trạm cân và camera giám sát toàn bộ lượng chất thải được vận chuyển vào khu xử lý; kiến nghị rà soát toàn bộ hệ thống đấu nối, chuyển giao nước thải giữa các nhà máy trong khu xử lý, đặc biệt là lượng nước thải phát sinh từ Công ty TNHH Kbec Vina; đồng thời, áp dụng các giải pháp công nghệ nhằm kiểm soát chặt việc xả thải ra môi trường

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh cơ bản thống nhất với các kiến nghị của xã Châu Pha, đồng thời yêu cầu các sở, ngành khẩn trương rà soát toàn bộ doanh nghiệp đang hoạt động tại Khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên.

Đoàn công tác kiểm tra thực tế hoạt động xử lý chất thải tại Công ty TNHH Kbec Vina

Theo đó, các trường hợp đã hoàn thiện hồ sơ pháp lý cần tiếp tục được kiểm tra, giám sát chặt quá trình vận hành. Đối với doanh nghiệp chưa hoàn tất thủ tục, các cơ quan chức năng phải hướng dẫn bổ sung theo đúng quy định, tránh để tồn tại kéo dài. Đồng chí cũng lưu ý các đơn vị liên quan phải đặt yêu cầu bảo vệ môi trường và sức khỏe người dân lên hàng đầu, tập trung xử lý dứt điểm những phản ánh kéo dài liên quan tình trạng ô nhiễm tại khu vực này.

Cùng ngày, đoàn công tác đã khảo sát thực tế tại hồ chứa nước Sông Ray và mỏ Puzolan Núi Sò, tập trung kiểm tra công tác quản lý, vận hành, khai thác cũng như các giải pháp bảo vệ tài nguyên, hạ tầng trên địa bàn thành phố.

NHƯ ANH