TPHCM: Chung tay dọn vệ sinh, trồng cây tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp

Ngày 6-6, nhiều địa phương tại TPHCM tổ chức phát động phong trào thi đua “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp”.

Đại biểu phường Bàn Cờ thực hiện nghi thức phát động phong trào thi đua “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường"

Ở phường Bàn Cờ, tại lễ phát động, đồng chí Đoàn Thị Cẩm Tú, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bàn Cờ kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, 36 khu phố và nhân dân trên địa bàn phường cùng thực hiện các công trình, phần việc cụ thể để xây dựng khu phố và phường ngày càng xanh - sạch - đẹp.

Đơn vị hưởng ứng thực hiện 2 công trình vườn cây thuốc nam

Ngay sau lễ phát động, phường ra mắt sân chơi thiếu nhi và công trình “Vườn cây Đại đoàn kết” tại địa chỉ 491/14 Nguyễn Đình Chiểu (khu phố 12).

Cùng đó, cán bộ và người dân 36 khu phố đồng loạt ra quân tổng vệ sinh môi trường, xóa bỏ biển quảng cáo sai quy định tại các tuyến hẻm khu dân cư; tổ chức đổi rác thải nhựa lấy cây xanh; chuyển hóa các khu vực mất vệ sinh, tồn đọng rác thành mảng xanh văn minh…

Trẻ em vui chơi tại sân chơi thiếu nhi vừa khánh thành

Phường Bàn Cờ cũng thực hiện 36 công trình “Tuyến hẻm cờ hoa muôn sắc” tại khu phố.

Ngoài ra, 5 công đoàn cơ sở trường học thực hiện mô hình “Vườn rau của em”; 18 cơ sở tôn giáo với mô hình “Cơ sở tôn giáo xanh mát, gắn kết cộng đồng” và 2 công trình “Vườn cây thuốc nam”...

Người dân ra quân vệ sinh các con hẻm

Trồng cây xanh tại khu dân cư

Tại phường Bình Quới, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phan Thị Liên kêu gọi hệ thống chính trị và người dân chung tay giữ gìn vệ sinh nơi ở, nơi công cộng, phân loại rác thải tại nguồn, hạn chế sử dụng túi ni lông…

Sau lễ phát động, người dân cùng nhau dọn vệ sinh tuyến đường 17 Thanh Đa (đoạn đường từ Trường tiểu học Thanh Đa kéo dài đến Trường THCS Cù Chính Lan).

Lãnh đạo UBND xã Châu Pha và các lực lượng tham gia trồng cây sau lễ phát động

Trong khi đó, xã Châu Pha tổ chức trồng 700 cây bằng lăng Thái và 100 cây lá vàng tại tuyến đường số 21 (ấp 3), tuyến đường trước trụ sở ấp 6 và khu vực trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Châu Pha, góp phần tạo cảnh quan xanh, nâng cao chất lượng môi trường và xây dựng các tuyến đường kiểu mẫu trên địa bàn.

Các lực lượng cũng ra quân dọn vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm dọc tuyến đường 995B; nạo vét, khơi thông dòng chảy tuyến mương nội đồng khu vực ấp Tân Ro - ấp Tân Lễ B.

Các lực lượng tham gia vệ sinh môi trường sau lễ phát động

Cùng ngày, lãnh đạo xã Ngãi Giao kêu gọi cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp; đồng thời đặt mục tiêu trồng 6.000 cây xanh trong nhiệm kỳ.

Các lực lượng xã Ngãi Giao trồng cây tại lễ ra quân, sáng 6-6

Dịp này, các đội thanh niên tình nguyện “Mùa hè xanh”, “Hoa phượng đỏ”, “Kỳ nghỉ hồng” và “Hành quân xanh” của xã Long Điền tham gia Lễ ra quân hưởng ứng phong trào “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp”.

Xã Long Điền ra quân hưởng ứng phong trào

Ở xã Long Hải, tại lễ phát động, đồng chí Nguyễn Thành Vân, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, nhấn mạnh, bảo vệ môi trường là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, đòi hỏi sự chung tay của người dân bằng những hành động thiết thực trong đời sống hàng ngày.

Qua đó, kêu gọi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực phân loại rác tại nguồn, hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, tham gia vệ sinh môi trường, trồng và chăm sóc cây xanh, góp phần xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp.

Dọn rác làm sạch bãi biển

Ngay sau lễ phát động, các lực lượng đã ra quân thu gom rác thải dọc bờ biển phía sau khu du lịch Thiên Ân, không chỉ góp phần làm sạch cảnh quan ven biển mà còn lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng.

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