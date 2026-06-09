Sức sống cơ sở

Xã Long Hải chấn chỉnh tình trạng buôn bán lấn chiếm lòng lề đường

SGGPO

Ngày 9-6, UBND xã Long Hải (TPHCM) tổ chức đoàn khảo sát về công tác giữ gìn trật tự đô thị nhằm đảm bảo an toàn giao thông và xây dựng nếp sống mỹ quan đô thị trên địa bàn.

Xã Long Hải chấn chỉnh tình trạng buôn bán lấn chiếm lòng lề đường

Đoàn khảo sát đã kiểm tra thực tế trên các tuyến đường Hải Lâm - Bàu Trứ (ấp Phước Hưng) và tuyến đường dẫn vào Trường Tiểu học Lý Tự Trọng (ấp Phước Thọ). Đây là các tuyến giao thông quan trọng dẫn vào trường học, có lưu lượng phương tiện lớn, tập trung nhiều hộ dân và cơ sở kinh doanh, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và ảnh hưởng mỹ quan đô thị.

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Đoàn công tác của xã Long Hải khảo sát các tuyến giao thông quan trọng dẫn vào trường học

Qua khảo sát, ông Ngô Thanh Phúc, Chủ tịch UBND xã Long Hải yêu cầu các ấp tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh tự giác tháo dỡ mái che, biển quảng cáo lấn chiếm lòng, lề đường. Sau thời gian vận động, nếu hộ nào tiếp tục vi phạm sẽ bị xử phạt nghiêm.

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Đồng thời, Công an xã sẽ phối hợp Phòng Kinh tế nghiên cứu phương án lắp đặt biển báo giao thông, cấm xe tải lưu thông và cấm dừng, đỗ xe theo khung giờ phù hợp nhằm giảm ùn tắc, bảo đảm an toàn giao thông tại khu vực trường học.

THÀNH HUY

Từ khóa

LOng Hải đô thị tuyến đường

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